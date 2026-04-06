Tophane surlarında intihar girişimi! “Eşim gelsin” dedi, saatlerce direndi
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde eşinin kendisini terk etmesi üzerine Tophane surlarına çıkarak jiletle intihar girişiminde bulunan şahıs, ekiplerin 4 saat süren ikna çalışmaları sırasında dengesini kaybederek düştü.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yer alan tarihi Tophane surlarında intihar girişimi meydana geldi. Kendisini terk eden eşi yüzünden surlara çıkan ve elindeki jiletlerle kendisine zarar vereceğini söyleyen şahıs, polis ve müzakereci ekiplerin saatler süren ikna çalışmaları esnasında ayağının kayması sonucu aşağı düştü.
Alkollü olduğu iddia edilen şahsın, elindeki 4-5 adet jiletle surlara yöneldiğini fark eden çevredeki vatandaşlar duruma müdahale etmeye çalıştı. Olayı gören bir kişi durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirirken, bölgede bulunan bir başka vatandaş şahsın elindeki jiletlerden bazılarını almayı başardı.
Ancak şahsın surlara tırmandığı sırada elinde halen jilet bulunduğu tespit edildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Güvenlik güçleri surların çevresine şerit çekerek geniş güvenlik önlemi alırken, şahsı eyleminden vazgeçirmek için ikna süreci başlatıldı.
Surlar üzerinde bulunduğu süre boyunca eşinin olay yerine gelmesini talep eden şahıs, "Ezgi" isimli eşini görmeden bulunduğu yerden kesinlikle inmeyeceğini ifade etti. Ekiplerle ve çevredeki vatandaşlarla kurduğu diyalogda borçları olduğunu belirten şahıs, eşini aldatmadığını ve bu durumu kendisine ispatlamak istediğini dile getirdi.
Polis ekiplerinin şahsı güvenli bir şekilde aşağı indirmeye yönelik çabaları yaklaşık 4 saat boyunca kesintisiz devam etti. Bu esnada şahsı ikna etmek için yoğun çaba sarf eden ve onunla konuşan bir vatandaş da olay anında yaşanan süreci basın mensuplarının kameralarına anlattı. Ekiplerin ikna çalışmaları sürdüğü esnada aniden dengesini kaybeden ve ayağı kayan şahıs, surlardan aşağı düştü.
Düşmenin yaşanmasıyla birlikte hızla harekete geçen itfaiye ekipleri, şahsı düştüğü alandan güvenli bir şekilde çıkararak hazır bekleyen sağlık personeline teslim etti. Olay yerinde ilk tıbbi müdahalesi yapılan şahıs, ambulansla hastaneye sevk edildi. Tedavi altına alınan şahsın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.