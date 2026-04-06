Tophane surlarında intihar girişimi! “Eşim gelsin” dedi, saatlerce direndi

Alkollü olduğu iddia edilen şahsın, elindeki 4-5 adet jiletle surlara yöneldiğini fark eden çevredeki vatandaşlar duruma müdahale etmeye çalıştı. Olayı gören bir kişi durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirirken, bölgede bulunan bir başka vatandaş şahsın elindeki jiletlerden bazılarını almayı başardı.

Ancak şahsın surlara tırmandığı sırada elinde halen jilet bulunduğu tespit edildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Güvenlik güçleri surların çevresine şerit çekerek geniş güvenlik önlemi alırken, şahsı eyleminden vazgeçirmek için ikna süreci başlatıldı.