Burası önceden bir tuğla fabrikasıydı ve işçilerin kullanımı için şantiyeye dönüştürüldü. İşçiler çöpten topladıkları 4 bin 620 kitaba burada hayat verdi.
Geçen yıl kurdukları halka açık işçi kütüphanesiyle tanınmıştı Çankayalı temizlik işçileri. Çöpe atılan kitapları tamir eden işçiler Türkiye’nin birçok yerine kitap gönderiyor.
Çankaya Belediyesi temizlik işçileri bu kez çöpten topladıkları enstrümanlarla bir orkestra oluşturdular.
“Grup Teneke Temizliğin Ritmi” ismini verdikleri orkestrada işçiler kendi çöp kovalarını da enstrüman olarak kullanıyorlar.
İşçilerin bundan sonraki hedefi ise çalıştıkları çöp arabalarından birini gezici kütüphane yapmak…
HABER: HASRET KAYA
KAMERA: UĞUR MARANGOZ
ulusal.com.tr
Çankaya Belediyesi’nde çalışan temizlik işçileri geçen yıl çöpten topladıkları kitaplarla bir işçi kütüphanesi kurmuştu. İşçiler şimdi de kurdukları orkestra ile kendilerinden söz ettiriyorlar.
Burası önceden bir tuğla fabrikasıydı ve işçilerin kullanımı için şantiyeye dönüştürüldü. İşçiler çöpten topladıkları 4 bin 620 kitaba burada hayat verdi.
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