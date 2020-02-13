Birçok ilde eğitime kar molası verildi.

Aralarında Şanlıurfa, Adana, Trabzon, Sivas ve Rize'nin de bulunduğu toplamda 27 ilde okullar tatil edildi.

Yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Doğu Anadolu'daki 6 ilde bin 514 köy ve mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Soğuk hava hayvanları da etkiliyor. Hakkari'de donmak üzere olan sahipsiz at işte böyle kurtarıldı.

Tedavisi yapılan at, bir vatandaş tarafından sahiplenildi.

Ankara'da ise kar temizleme ve tuzlama kamyonu devrildi. Kazada, kamyonun sürücüsü yaralandı.

Malatya-Adıyaman kara yolu yoğun kar nedeniyle ulaşıma kapandı. Ekipler, yolu trafiğe açmak için yoğun çaba sarfetti.

Beyaz örtü güzel görüntüler de oluşturdu.

Kahta'ya 5 yılın ardından ilk kez kar yağdı. Adıyaman'ın Kahta ilçesi sakinleri, 5 yılın ardından yağan karın keyfini çıkardı.

Vatandaşlar çocuklarıyla sokakta kaydı, kar topu oynayıp eğlendi.

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