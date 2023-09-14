Toplu balık ölümleri tedirgin etti! Büyük Menderes Nehri'nde neler oluyor?

Ege Bölgesi'nin önemli tarımsal sulama kaynaklarından biri olan Büyük Menderes Nehri'nde toplu balık ölümleri görüldü. Bölge sakinleri çevredeki tesislerin atık suyunu nehre bıraktığını düşünüyor.

Toplu balık ölümleri tedirgin etti! Büyük Menderes Nehri'nde neler oluyor?
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Ege Bölgesi'nin en önemli tarımsal su kaynağı olan Büyük Menderes Havzası Milli Parkı'nın son noktası olan tahliye kanalında toplu balık ölümleri yaşandı.

Büyük Menderes'in Aydın'dan geçen kısmında suyun renginin koyulaştığı dikkat çekti. Yüzeydeki ölü balıklar; bölge halkını tedirgin etti.

Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği bölgeye gidip incelemelerde bulundu.

Dernek Başkanı Bahattin Sürücü, çevredeki tesislerin atık suyunu arıtmadan nehre bıraktığını söyledi.

Yaklaşık 6 kilometre boyunca sazlıklar ölü balıklarla doldu.

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# aydın # Büyük Menderes Nehri # balık
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