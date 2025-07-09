Toplu ulaşıma sessiz sedasız zam: Kartlar iptal, yeni ücretler cep yakıyor
O şehirde toplu taşımada yeni sistem gündemde. Tam bilet 35 TL’ye çıktı, öğrenci indirimi daraldı, abonman kartlar ise tamamen kaldırıldı
Bursa'da 7 Temmuz itibarıyla yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle birlikte şehir içi toplu taşıma ücretlerine ciddi zamlar geldi. En dikkat çeken artış ise tam bilet ücretinin 26 TL’den 35 TL’ye yükselmesi oldu. Öğrenciler için de kötü haber var: 6,5 TL olan öğrenci bileti artık 8,5 TL. Üstelik sadece fiyatlar değil, sistem de değişti.
Burulaş, uzun süredir kullanılan abonman kart uygulamasını tamamen kaldırdığını duyurdu. Bu kararla birlikte düzenli kullanıcılar, artık hiçbir indirimden yararlanamayacak. Kurum, sistem değişikliğini “dijital BursaKart altyapısına geçiş” gerekçesiyle savundu. Ancak vatandaşlar, hem zam hem de abonman iptaline sosyal medyada tepki gösterdi.
Raylı sistemlerden otobüslere, tramvaylardan halk otobüslerine kadar tüm hatlarda geçerli olan yeni tarifede, kısa mesafeler için dahi ciddi ücret artışları dikkat çekiyor. İşte kalem kalem güncellenen ulaşım fiyatları…
1. Tam bilet 26 TL’den 35 TL’ye çıktı
Ulaşım zammının en çarpıcı kalemi: Tam bilet 9 TL birden arttı.
2. Öğrenci bileti artık 8,5 TL
Öğrenciler 6,5 TL’ye yolculuk yaparken artık 8,5 TL ödeyecek. Üstelik abonman da yok!
3. BursaRay tam hat: 35 TL
1 durak 8,5 TL, 6-11 durak 26,50 TL, tam hat 35 TL oldu.
4. Otobüs fiyatları da değişti
Kısa hat: 33 TL | Uzun hat: 44 TL | Besleme hat: 31 TL
5. Tramvay (T1, T2, T3) artık 27,50 TL
Tramvay hatlarında da ciddi artış yaşandı.
6. Abonman kart sistemi tamamen kalktı
Öğrenci ve düzenli kullanıcılar için en kötü haber: Artık indirimli seyahat dönemi sona erdi.
7. Neden kaldırıldı?
Burulaş, gerekçe olarak dijital BursaKart sistemine geçişi gösterdi. Ama tepkiler büyük.
8. Tepkiler çığ gibi büyüyor
Sosyal medyada “ulaşım lüks oldu” yorumları gündemde.