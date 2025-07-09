Toplu ulaşıma sessiz sedasız zam: Kartlar iptal, yeni ücretler cep yakıyor

Bursa'da 7 Temmuz itibarıyla yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle birlikte şehir içi toplu taşıma ücretlerine ciddi zamlar geldi. En dikkat çeken artış ise tam bilet ücretinin 26 TL’den 35 TL’ye yükselmesi oldu. Öğrenciler için de kötü haber var: 6,5 TL olan öğrenci bileti artık 8,5 TL. Üstelik sadece fiyatlar değil, sistem de değişti.

Burulaş, uzun süredir kullanılan abonman kart uygulamasını tamamen kaldırdığını duyurdu. Bu kararla birlikte düzenli kullanıcılar, artık hiçbir indirimden yararlanamayacak. Kurum, sistem değişikliğini “dijital BursaKart altyapısına geçiş” gerekçesiyle savundu. Ancak vatandaşlar, hem zam hem de abonman iptaline sosyal medyada tepki gösterdi.

Raylı sistemlerden otobüslere, tramvaylardan halk otobüslerine kadar tüm hatlarda geçerli olan yeni tarifede, kısa mesafeler için dahi ciddi ücret artışları dikkat çekiyor. İşte kalem kalem güncellenen ulaşım fiyatları…