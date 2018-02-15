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Topraklarının yüzde 40'ı bedelsiz alınmak istenen köylülerin eylemi sürüyor

Trabzon'da topraklarının yüzde 40'ı bedelsiz alınmak istenen köylülerin eylemi sürüyor. Atatürk Alanı'nda basın açıklaması yapan köylülere, partiler de destek verdi.

Topraklarının yüzde 40'ı bedelsiz alınmak istenen köylülerin eylemi sürüyor

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmak istenen yol vatandaşı mağdur etti. Çünkü köylülerin topraklarının yüzde 40'ı bedelsiz alınmak isteniyor.

Bu durum 5 köyü kapsıyor. 

Köylüler de yetkililere seslerinin duyurmak için Atatürk Alan'ında basın açıklaması yaptı.

Köylülerin basın açıklamasına başta Vatan Partisi olmak üzere, CHP, Saadet ve İyi Parti'de destek verdi.

 
HABER-KAMERA: İLYAS GÜMRÜKÇÜ
ulusal.com.tr

Etiketler; #trabzon
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