Trabzon'da topraklarının yüzde 40'ı bedelsiz alınmak istenen köylülerin eylemi sürüyor. Atatürk Alanı'nda basın açıklaması yapan köylülere, partiler de destek verdi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmak istenen yol vatandaşı mağdur etti. Çünkü köylülerin topraklarının yüzde 40'ı bedelsiz alınmak isteniyor.



Bu durum 5 köyü kapsıyor.



Köylüler de yetkililere seslerinin duyurmak için Atatürk Alan'ında basın açıklaması yaptı.



Köylülerin basın açıklamasına başta Vatan Partisi olmak üzere, CHP, Saadet ve İyi Parti'de destek verdi.





HABER-KAMERA: İLYAS GÜMRÜKÇÜ

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