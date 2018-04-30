"Bu kez dağlarımızı, ağaçlarımızı, ladinleri, katranları, sularımızı savunmak için geldik. Bu memlekete ve insanıma, tabiatıma ihanet edenlere karşı biz buradayız..."

Yusuf Yavuz

Antalya'nın kardelenleriyle ünlü İbradı ilçesinde mermer ocağı izni verilmesine yöre halkından tepki geldi. Karstik su kaynaklarıyla bilinen bölgede, sedir ve ardıç ormanlarını da kapsayan alanlarda mermer ocağı izni verilmesini protesto eden İbradı halkına Antalya'dan gelen yaşam savunucularıyla, siyasiler ve meslek odalarının temsilcileri de destek verdi. Karamıklı Yaylası'nda düzenlenen şenlik havasındaki protesto eyleminde, yöre halkı "Toroslara dokunmayın" mesajı verdi.



TOROSLARIN SAKLI CENNETİ MERMER OCAĞI TEHDİDİ ALTINDA

Toros Dağlarının kalbinde yer alan Antalya'nın İbradı ilçesi, kardelen, çiğdem, lale ve bir çok soğanlı ve yumrulu bitki için doğal yayılış alanı. Toros sediri, ardıç, çam ve meşe ağaçları ise bölgenin orman varlığını oluşturuyor. İçine botla ulaşılabilen Dünyaca ünlü Altınbeşik Mağarası ise Türkiye'nin en önemli su kaynaklarından biri. Yaylalarında yılkı atlarının dolaştığı İbradı, antik çağdan itibaren Akdeniz'le İç Anadolu'yu birbirine bağlayan yolların üzerinde bulunan önemli bir yerleşim. Yöresel malzemeyle inşa edilen düğmeli evleriyle Türkiye'nin sivil mimari birikiminin önemli bir parçasını oluşturan İbradı çevresi, bütünüyle korunarak geleceğe aktarılması gereken özel bir bölge niteliğinde.



ANTALYA'DAN İZİN ALAMAYINCA ARAZİYİ KONYA'YA BAĞLADILAR

Son yıllarda yöre halkının da desteğiyle hem kamu kuruluşları hem de sivil toplum örgütleri ve meslek odaları İbradı'nın kültürel ve doğal mirasını korumak için yoğun bir çaba harcıyor. Ancak İbradı'nın tüm güzellikleri mermer ve taş ocağı tehdidi ile karşı karşıya. Geçmişte bölgede açılmak istenen mermer ocaklarına yöre halkı karşı çıkmış, Antalya İl Özel İdaresi ise ruhsat verilen alanların Altınbeşik Mağarasına yakın olması nedeniyle işletme izni vermemişti. Bunun üzerine Türkiye'de daha görülmemiş bir uygulama yaşandı ve Ocak 2012'de Gembos bölgesindeki mermer rezervlerinin bulunduğu alanın yaklaşık 12 kilometrelik bölümü, daha kolay izin alınacağı düşüncesiyle İç İşleri Bakanlığı'nın talebiyle hazırlanan üçlü kararname sonucunda Konya il sınırlarına dahil edildi.



YÖRE HALKI MERMER OCAĞI YIKIMINA KARŞI EYLEM YAPTI

Bu akıl almaz uygulamanın ardından Konya sınırına alınan bölgede açılan mermer ocakları doğal yaşamı katletmeye başladı. Ancak İbradı sınırında kalan doğa mirasına yönelik tehditler hız kesmedi. Bu kez de İbradı'da yaklaşık 1000 dekarlık alanda mermer ocağı açmak için başvuran özel bir şirkete, 'ÇED Gerekli Değildir' kararı verildi. Su kaynakları, sedir, ardıç ve ladin ormanları ile dağ keçilerinin doğal yaşam alanı içinde açılmak istenen mermer ocağına tepki gösteren yöre halkı önceki gün yollara dökülerek Karamıklı Yaylası'nda protesto eylemi yaptı.



'TOROSLAR BİZİMDİR' MESAJI VERİLDİ

Yüzlerce vatandaşın katıldığı protesto eylemine, Antalya'dan gelen siyasiler, sivil toplum örgütleri ve meslek odaları temsilcileri de destek verdi. Yerel sanatçılar Gülay Diri, Sami Demircioğlu ve Hüseyin Dere'nin verdiği konserle şenlik havasında geçen protesto eyleminde yöre halkı "Toroslar bizimdir" mesajını vererek yaşam alanlarına sahip çıkacaklarının altını çizdiler.

İbradı halkının protesto eylemine, CHP Antalya milletvekilleri Devrim Kök ve Niyazi Nefi Kara ile İbradı Belediye Başkanı CHP'li Serkan Küçükkuru da destek verdi.



'BÖLGE UNESCO DÜNYA MİRASI LİSTESİNE ADAY'

İbradı Belediye Başkanı Serkan Küçükkuru, özel bir firmanın ÇED alınmaksızın Başbadem mevkiinden başlayıp Söğütbeli'ne kadar devam eden 1000 dekar alanda mermer ocağı açılması için başvuru yaptığını söyledi. İbradı- Akseki ormanları bölgesinin değişik disiplinlerdeki araştırmacıların yaptıkları çalışmalara dayanarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Dünya Yaban Hayatını Koruma Vakfı (WWF) tarafından belirlenen çok önemli 9 alandan biri seçildiğini anımsatan Küçükkuru, "UNESCO Dünya Miras Listesi Türkiye Birimi tarafından yapılan 2 yıllık değerlendirmelerle hazırlanan 'Aday Doğal Alan' önerileri listesinde, bazı yıllarda ön plana çıkmaktadır. Ülkemizin sahip olduğu doğal ve kültürel varlıkları kullanma hakkı sadece bugünkü kuşağa ait bir hak değildir. Gelecek kuşaklar bizim kuşaktan çok daha ileri düzeyde sahip olacakları teknolojilerle bu varlıkları hem de daha akıllıca kullanma hakkına sahiptir" dedi.



KARDELEN FESTİVALİ YAPILAN BÖLGEDE MERMER OCAĞI GİRİŞİMİ

Milli Parklar ile farklı kurumlar tarafından hazırlanan biyoçeşitlilik raporlarına göre yörenin özel koruma alanı kabul edildiğini dile getiren İbradı Belediye Başkanı Küçükkuru, "İlginç olan, ülkemizde bu yıl kardelen sökümünün yasaklandığı yıl olmasına rağmen bizim Kardelen Festivali düzenlediğimiz yerde böyle bir girişimde bulunulmasıdır. Yöremizde bundan sonra açılacak mermer ve taş ocakları öncelikle ilçemizin içme su kaynağını kirletecek, hava kirliliğine sebep olacak, dağ keçileriyle yılkı atlarının doğal yaşamlarını tahrip edecektir. Endemik bitkilere zarar verecek ve yörede yapılacak arıcılık ve hayvancılık faaliyetlerini olumsuz etkileyecektir" ifadelerini kullandı.



'BU SİYASET ÜSTÜ BİR KONU'

CHP Antalya Milletvekili Devrim Kök ise ilçenin doğal güzelliklerini rantçı ve talancı anlayışın ürünü olan mermer ve taş ocaklarına teslim etmeyeceklerini vurgulayarak, "Bu konu siyaset üstü bir konudur. Bizden önceki nesilden devraldığımız doğal güzelliklerimizi aynı şekilde koruyarak bizden sonraki nesillere devretmeliyiz. İbradı halkı bu bölgede mermer ocaklarına geçit vermeyecektir" diye konuştu.



'DAĞLARIMIZI, AĞAÇLARIMIZI, SULARIMIZI SAVUNMAK İÇİN GELDİK'

Eyleme destek veren CHP Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara da "Toroslar'da davar, koyun güttüğüm, ladin dalının üstünde yattığım, Sülek'te soğuk sularını içtiğim enek ağaçlarının kardelenler diyarına, tarihimize, yani İbradı'ya mermer ocaklarına 'dur' demek için geldik. Bu kez dağlarımızı, ağaçlarımızı, ladinleri, katranları, sularımızı savunmak için geldik. Bu memlekete ve insanıma, tabiatıma ihanet edenlere karşı biz buradayız. Bu dağlar, bu ağaçlar, bu kurtlar, bu kuşlar ve insanlarımızın yüreğine hançer sokanlara 'dur' diyeceğiz" dedi.

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