Torosların zirvesinde Vatan rozeti

Mersin'de iş adamı, gübre ve tarım uzmanı Hasan Aslan Nurdoğdu, Toroslar ilçesinin en yüksek köyü olan Tırtar köyündeki çiftliğine Vatan Partilileri davet etti. 50 yıldır üyesi olduğu CHP'den ayrılan Nurdoğdu, Vatan Partisi'ne geçti.

Nurdoğdu, neden Vatan Partisi'ne geçtiğini anlattı.

Hasan Aslan Nurdoğdu'ya rozetini Vatab Partisi Mersin il başkanı Lerzan Özgenç taktı.

Nurdoğdu, çiftliğinin bostanında yetiştirdiği sebze ve meyvelerden yapılan yiyeceklerle konuklarına bir ziyafet çekti. İmece usulüyle hazırlanan yemekler neşe içinde yenildi. Odun ateşinde GDO suz mısırlar haşlandı, sac ekmekleri yapıldı.

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