Torununu kurtarmak için kendi canını hiçe saydı! Yaya geçidinde dehşet...

Kaza anına tanıklık eden görgü şahitleri, çarpışma esnasında yaşanan o kritik saniyeleri anlattı. Çevredeki vatandaşların yetkililere verdiği bilgiye göre anneanne, minibüsün hızla üzerlerine geldiği anlarda yanındaki torununu kurtarabilmek amacıyla onu refüje doğru itti. Yaşlı kadının bu hamlesi, olası daha büyük bir yaralanmanın önüne geçti.