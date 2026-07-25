Torununu kurtarmak için kendi canını hiçe saydı! Yaya geçidinde dehşet...
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, yayalara yol veren aracı fark etmeyerek yaya geçidinde duramayan bir minibüs, karşıya geçmeye çalışan anneanne ve torununa çarptı.
Kaza, Odunpazarı ilçesi Kırmızıtoprak Mahallesi'nde yer alan Vali Ali Fuat Güven Caddesi üzerinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen bir anneanne ile torunu yaya geçidine doğru ilerledi.
Bu esnada caddede seyir halinde olan bir otomobil sürücüsü, yayaları görerek aracının dörtlü flaşörlerini yaktı ve ikilinin geçmesi için onlara yol verdi.
Ancak aynı güzergahta ilerlemekte olan 26 AJ 750 plakalı minibüs sürücüsü, yaya geçidine yaklaştığı sırada duramayarak anneanne ile torununa çarptı.
Kaza anına tanıklık eden görgü şahitleri, çarpışma esnasında yaşanan o kritik saniyeleri anlattı. Çevredeki vatandaşların yetkililere verdiği bilgiye göre anneanne, minibüsün hızla üzerlerine geldiği anlarda yanındaki torununu kurtarabilmek amacıyla onu refüje doğru itti. Yaşlı kadının bu hamlesi, olası daha büyük bir yaralanmanın önüne geçti.
Yaşanan çarpışmanın hemen ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye vakit kaybetmeden polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine ulaşan sağlık görevlileri, kazayı hafif şekilde yaralanarak atlatan anneanne ile torununa gerekli ilk tıbbi müdahaleyi kaza mahallinde gerçekleştirdi.
Trafik akışının bir süre kontrollü sağlandığı kazanın meydana geliş nedenlerini tüm detaylarıyla araştırmak amacıyla polis ekiplerince başlatılan inceleme sürüyor.