Torununu kurtarmak için kendi canını hiçe saydı! Yaya geçidinde dehşet...

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, yayalara yol veren aracı fark etmeyerek yaya geçidinde duramayan bir minibüs, karşıya geçmeye çalışan anneanne ve torununa çarptı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Torununu kurtarmak için kendi canını hiçe saydı! Yaya geçidinde dehşet... - Resim: 1

Kaza, Odunpazarı ilçesi Kırmızıtoprak Mahallesi'nde yer alan Vali Ali Fuat Güven Caddesi üzerinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen bir anneanne ile torunu yaya geçidine doğru ilerledi.

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Torununu kurtarmak için kendi canını hiçe saydı! Yaya geçidinde dehşet... - Resim: 2

Bu esnada caddede seyir halinde olan bir otomobil sürücüsü, yayaları görerek aracının dörtlü flaşörlerini yaktı ve ikilinin geçmesi için onlara yol verdi. 

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Torununu kurtarmak için kendi canını hiçe saydı! Yaya geçidinde dehşet... - Resim: 3

Ancak aynı güzergahta ilerlemekte olan 26 AJ 750 plakalı minibüs sürücüsü, yaya geçidine yaklaştığı sırada duramayarak anneanne ile torununa çarptı.

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Torununu kurtarmak için kendi canını hiçe saydı! Yaya geçidinde dehşet... - Resim: 4

Kaza anına tanıklık eden görgü şahitleri, çarpışma esnasında yaşanan o kritik saniyeleri anlattı. Çevredeki vatandaşların yetkililere verdiği bilgiye göre anneanne, minibüsün hızla üzerlerine geldiği anlarda yanındaki torununu kurtarabilmek amacıyla onu refüje doğru itti. Yaşlı kadının bu hamlesi, olası daha büyük bir yaralanmanın önüne geçti.

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Torununu kurtarmak için kendi canını hiçe saydı! Yaya geçidinde dehşet... - Resim: 5

Yaşanan çarpışmanın hemen ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye vakit kaybetmeden polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

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Torununu kurtarmak için kendi canını hiçe saydı! Yaya geçidinde dehşet... - Resim: 6

Olay yerine ulaşan sağlık görevlileri, kazayı hafif şekilde yaralanarak atlatan anneanne ile torununa gerekli ilk tıbbi müdahaleyi kaza mahallinde gerçekleştirdi.

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Torununu kurtarmak için kendi canını hiçe saydı! Yaya geçidinde dehşet... - Resim: 7

Trafik akışının bir süre kontrollü sağlandığı kazanın meydana geliş nedenlerini tüm detaylarıyla araştırmak amacıyla polis ekiplerince başlatılan inceleme sürüyor.

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Eskişehir yaya geçidi