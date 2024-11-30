Tost tartışması pompalı saldırıyla sonuçlandı

Olay, Ulugazi Mahallesi Osmaniye Caddesi’nde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, kafe işletmecisi Sercan D. (43), kendi yaptığı tostları, yakınındaki kahvehanede müşterilere satıyordu. Kahvehane sahibi Cengiz K., müşterilerinin sürekli kafeden tost sipariş etmesi üzerine kendi kahvehanesine tost makinesi alarak tost satmaya başladı.

Bu duruma öfkelenen kafe sahibi Sercan D., motosikletle kahvehanenin önüne gelerek pompalı tüfekle iki el ateş etti. Saldırı sonucu kırılan cam parçaları, içeride bulunan müşterilerden Aydemir K. (45) ve Seyfullah T.’nin (50) yüzüne isabet ederek yaralanmalarına neden oldu. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Gazi Devlet Hastanesi ve Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri saldırının ardından olay yerine gelirken, şüpheli Sercan D., motosikletiyle kaçtı. Ancak kısa bir süre sonra olay yerine geri dönen şüpheli, polis ekiplerinin dikkati sayesinde fark edilerek yakalandı. Gözaltına alınan Sercan D., İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürülerek sorguya alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.