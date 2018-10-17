Şanlıurfa, Gaziantep, Osmaniye ve Hatay toz bulutu ile kaplandı. İki gündür Güneydoğu Anadolu ve Doğu Akdeniz'de etkili olan toz taşınımı Karadeniz ve Marmara'ya doğru ilerliyor.

Göz görmedi, şehirlerin üzeri tozla kaplandı.



Arap yarımadasından esen rüzgar ile Türkiye'ye gelen tozlu hava Şanlıurfa, Gaziantep, Osmaniye ve Hatay'da etkili oldu.



Yurda Güneydoğu Anadolu'ndan giren toz taşınımı Doğu Akdeniz ve İç Anadolu'yu da etkisi altına aldı.



Suriye üzerinden gelen toz bulutu, Gaziantep ve Şanlıurfa'da 4 gündür etkili oluyor.



Kent merkezlerinde görüş mesafesi yer yer 100 metreye kadar düştü. Araçların üzeri toz zerrecikleri ile kapladı.



Uzmanlara göre toz taşınımı hava kirliliğini arttırdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü vatandaşları acil durumlar dışında açık havada gezmemeleri konusunda uyardı. Sürücülerden trafiğe çıkmamaları istendi.



Özellikle solunum yolu rahatsızlığı olanlar daha dikkatli olmak zorunda.



Yapılan son tahminlere göre toz taşınımı hafta sonuna kadar etkili olacak. Çöl tozlarını taşıyan hava akımı yavaş yavaş yurdun batısına doğru ilerleyecek.



Toz taşınımının İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da düşük yoğunlukta görülmesi bekleniyor.



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