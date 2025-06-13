Toz taşınımı ve sağanak aynı anda geliyor! İşte il il son durum

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 13 Haziran 2025 Cuma gününe ilişkin günlük hava tahmin raporunu yayımladı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Yayınlanma: Güncellenme:
Toz taşınımı ve sağanak aynı anda geliyor! İşte il il son durum - Resim: 1

Rapora göre yurdun bazı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar beklenirken, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda toz taşınımı etkili olacak. Hava sıcaklıklarının ise yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği belirtildi.

1 21
Toz taşınımı ve sağanak aynı anda geliyor! İşte il il son durum - Resim: 2

Sağanak ve toz taşınımı uyarısı

2 21
Toz taşınımı ve sağanak aynı anda geliyor! İşte il il son durum - Resim: 3

Ülkenin kuzey, iç ve doğu bölgelerinde parçalı, yer yer çok bulutlu hava bekleniyor. Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Kastamonu, Çorum, Yozgat, Konya ve Kahramanmaraş’ın batı kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor.

3 21
Toz taşınımı ve sağanak aynı anda geliyor! İşte il il son durum - Resim: 4

Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda ise toz taşınımı etkili olacak. Meteoroloji, bu bölgelerde yaşayan vatandaşları oluşabilecek sağlık problemleri, görüş mesafesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.

4 21
Toz taşınımı ve sağanak aynı anda geliyor! İşte il il son durum - Resim: 5

Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde
Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin 3 ila 7 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor.

5 21
Toz taşınımı ve sağanak aynı anda geliyor! İşte il il son durum - Resim: 6


Bölgelerimize göre hava durumu
MARMARA: Parçalı ve az bulutlu geçecek.

İstanbul: 28°C
Edirne: 33°C

6 21
Toz taşınımı ve sağanak aynı anda geliyor! İşte il il son durum - Resim: 7

Balıkesir: 31°C
Kırklareli: 31°C

7 21
Toz taşınımı ve sağanak aynı anda geliyor! İşte il il son durum - Resim: 8

EGE: Az bulutlu ve açık, güneydoğu kesimlerinde parçalı bulutlu.

İzmir: 35°C
Manisa: 36°C

8 21
Toz taşınımı ve sağanak aynı anda geliyor! İşte il il son durum - Resim: 9

Uşak: 32°C
Afyonkarahisar: 32°C

9 21
Toz taşınımı ve sağanak aynı anda geliyor! İşte il il son durum - Resim: 10

AKDENİZ: Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerde yerel sağanak yağış bekleniyor.

Antalya: 30°C
Adana: 34°C

10 21
Toz taşınımı ve sağanak aynı anda geliyor! İşte il il son durum - Resim: 11

Hatay: 30°C
Isparta: 35°C (Öğleden sonra sağanak)

11 21
Toz taşınımı ve sağanak aynı anda geliyor! İşte il il son durum - Resim: 12

İÇ ANADOLU: Parçalı ve az bulutlu, Yozgat ve Konya çevrelerinde yerel sağanak.

Ankara: 33°C
Çankırı: 32°C

12 21
Toz taşınımı ve sağanak aynı anda geliyor! İşte il il son durum - Resim: 13

Eskişehir: 30°C
Konya: 34°C

13 21
Toz taşınımı ve sağanak aynı anda geliyor! İşte il il son durum - Resim: 14

BATI KARADENİZ: Az bulutlu, Kastamonu çevrelerinde öğle saatlerinde sağanak bekleniyor.

Bolu: 28°C
Düzce: 27°C

14 21
Toz taşınımı ve sağanak aynı anda geliyor! İşte il il son durum - Resim: 15

Sinop: 30°C
Zonguldak: 24°C

15 21
Toz taşınımı ve sağanak aynı anda geliyor! İşte il il son durum - Resim: 16

ORTA VE DOĞU KARADENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerde yerel sağanak yağışlı.

Amasya: 31°C
Samsun: 27°C

16 21
Toz taşınımı ve sağanak aynı anda geliyor! İşte il il son durum - Resim: 17

Trabzon: 25°C
Rize: 27°C

17 21
Toz taşınımı ve sağanak aynı anda geliyor! İşte il il son durum - Resim: 18

DOĞU ANADOLU: Kuzey ve doğusu sağanak yağışlı. Güneydoğusunda toz taşınımı bekleniyor.

Erzurum: 28°C
Kars: 27°C

18 21
Toz taşınımı ve sağanak aynı anda geliyor! İşte il il son durum - Resim: 19

Van: 25°C
Malatya: 38°C

19 21
Toz taşınımı ve sağanak aynı anda geliyor! İşte il il son durum - Resim: 20

GÜNEYDOĞU ANADOLU: Az bulutlu ve açık. Bölgenin doğusunda toz taşınımı etkili olabilir.

Diyarbakır: 42°C
Gaziantep: 39°C

20 21
Toz taşınımı ve sağanak aynı anda geliyor! İşte il il son durum - Resim: 21

Mardin: 37°C
Siirt: 39°C

21 21
sağanak yağış toz taşınımı