Toz taşınımı ve sağanak aynı anda geliyor! İşte il il son durum

Ülkenin kuzey, iç ve doğu bölgelerinde parçalı, yer yer çok bulutlu hava bekleniyor. Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Kastamonu, Çorum, Yozgat, Konya ve Kahramanmaraş’ın batı kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor.