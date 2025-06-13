Toz taşınımı ve sağanak aynı anda geliyor! İşte il il son durum
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 13 Haziran 2025 Cuma gününe ilişkin günlük hava tahmin raporunu yayımladı.
Rapora göre yurdun bazı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar beklenirken, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda toz taşınımı etkili olacak. Hava sıcaklıklarının ise yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği belirtildi.
Sağanak ve toz taşınımı uyarısı
Ülkenin kuzey, iç ve doğu bölgelerinde parçalı, yer yer çok bulutlu hava bekleniyor. Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Kastamonu, Çorum, Yozgat, Konya ve Kahramanmaraş’ın batı kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor.
Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda ise toz taşınımı etkili olacak. Meteoroloji, bu bölgelerde yaşayan vatandaşları oluşabilecek sağlık problemleri, görüş mesafesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.
Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde
Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin 3 ila 7 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor.
Bölgelerimize göre hava durumu
MARMARA: Parçalı ve az bulutlu geçecek.
İstanbul: 28°C
Edirne: 33°C
Balıkesir: 31°C
Kırklareli: 31°C
EGE: Az bulutlu ve açık, güneydoğu kesimlerinde parçalı bulutlu.
İzmir: 35°C
Manisa: 36°C
Uşak: 32°C
Afyonkarahisar: 32°C
AKDENİZ: Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerde yerel sağanak yağış bekleniyor.
Antalya: 30°C
Adana: 34°C
Hatay: 30°C
Isparta: 35°C (Öğleden sonra sağanak)
İÇ ANADOLU: Parçalı ve az bulutlu, Yozgat ve Konya çevrelerinde yerel sağanak.
Ankara: 33°C
Çankırı: 32°C
Eskişehir: 30°C
Konya: 34°C
BATI KARADENİZ: Az bulutlu, Kastamonu çevrelerinde öğle saatlerinde sağanak bekleniyor.
Bolu: 28°C
Düzce: 27°C
Sinop: 30°C
Zonguldak: 24°C
ORTA VE DOĞU KARADENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerde yerel sağanak yağışlı.
Amasya: 31°C
Samsun: 27°C
Trabzon: 25°C
Rize: 27°C
DOĞU ANADOLU: Kuzey ve doğusu sağanak yağışlı. Güneydoğusunda toz taşınımı bekleniyor.
Erzurum: 28°C
Kars: 27°C
Van: 25°C
Malatya: 38°C
GÜNEYDOĞU ANADOLU: Az bulutlu ve açık. Bölgenin doğusunda toz taşınımı etkili olabilir.
Diyarbakır: 42°C
Gaziantep: 39°C
Mardin: 37°C
Siirt: 39°C