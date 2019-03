Trabzon'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi

Trabzon'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.



İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.



Kesinleşen listelere göre Trabzon'da siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:



Vatan Partisi

Trabzon Büyükşehir: İnci Güngör

Arsin: Harun Bülbül

Çaykara: Mehmet Emin Ayan

Yomra: Ali Bayraktar



Adalet ve Kalkınma Partisi

Trabzon Büyükşehir: Murat Zorluoğlu (Cumhur İttifakı)

Ortahisar: Ahmet Metin Genç (Cumhur İttifakı)

Akçaabat: Osman Nuri Ekim (Cumhur İttifakı)

Araklı: Recep Çebi (Cumhur İttifakı)

Arsin: Muhammet Sait Gürsoy (Cumhur İttifakı)

Beşikdüzü: Harun Demirci (Cumhur İttifakı)

Dernekpazarı: Mehmet Aşık (Cumhur İttifakı)

Düzköy: Yılmaz Ankara (Cumhur İttifakı)

Çaykara: Hanefi Tok (Cumhur İttifakı)

Hayrat: Salih Öztel (Cumhur İttifakı)

Köprübaşı: Ali Aydın (Cumhur İttifakı)

Maçka: Koray Koçhan (Cumhur İttifakı)

Of: Salim Salih Sarıalioğlu (Cumhur İttifakı)

Sürmene: Rahmi Üstün (Cumhur İttifakı)

Tonya: Osman Beşel (Cumhur İttifakı)

Vakfıkebir: Muhammet Balta (Cumhur İttifakı)

Yomra: İbrahim Sağıroğlu (Cumhur İttifakı)



Cumhuriyet Halk Partisi

Ortahisar: Mehmet Salih Akyüz (Millet İttifakı)

Beşikdüzü: Ramis Uzun (Millet İttifakı)

Maçka: Musa Turan (Millet İttifakı)

Düzköy: Fehmi Köroğlu (Millet İttifakı)

Vakfıkebir: Emin Uludüz (Millet İttifakı)

Of: Hilmi Saral (Millet İttifakı)

Sürmene: Kemal Küçükali (Millet İttifakı)

Çaykara: Hasan Düzgün

Hayrat: Ahmet Hasançebioğlu (Millet İttifakı)

Tonya: Şuaib Aydın (Millet İttifakı)



Milliyetçi Hareket Partisi

Çarşıbaşı: Mümin Nuhoğlu (Cumhur İttifakı)

Şalpazarı: Refik Kurukız (Cumhur İttifakı)



İyi Parti

Trabzon Büyükşehir: Atakan Aksoy (Millet İttifakı)

Akçaabat: Osman Akbulut (Millet İttifakı)

Araklı: Hasan Suiçmez (Millet İttifakı)

Arsin: Suat Sarıalioğlu (Millet İttifakı)

Çarşıbaşı: Mehmet Turan (Millet İttifakı)

Çaykara: Hanife Birinci

Dernekpazarı: Cevdet Cemal Cansız (Millet İttifakı)

Köprübaşı: Selim Avcı (Millet İttifakı)

Şalpazarı: Mehmet Öngöz (Millet İttifakı)

Yomra: Mustafa Bıyık (Millet İttifakı)



Saadet Partisi

Trabzon Büyükşehir: Hasan Saka

Ortahisar: Ensar Bozali

Dernekpazarı: Abidin Pergel

Düzköy: Suat Çalık

Hayrat: Süleyman Baş

Köprübaşı: Bayram Aydın

Maçka: Hikmet Aydın

Of: Mehmet Sarıalioğlu

Sürmene: Aydın Danışmaz

Şalpazarı: Ahmet Kıran

Tonya: Abdullah Altuntaş

Vakfıkebir: İbrahim Baş

Yomra: Selçuk Atasoy

Akçaabat: Osman Tuğrul Gazi Bayram

Araklı: Ümit Çebi

Arsin: Ramis Sunguroğlu

Beşikdüzü: Turan Kudu

Çarşıbaşı: Abdullah Kul

Çaykara: Hasan Abanoz



Büyük Birlik Partisi

Ortahisar: Yılmaz Mermertaş

Araklı: Hamit Baycan

Arsin: Abdulkadir Handekli

Beşikdüzü: Mehmet Ali Gündoğdu

Çaykara: Rifat Taşkın

Dernekpazarı: Mustafa Kemal Bayraktar

Köprübaşı: Atilhan Sancak

Maçka: Taner Gür

Of: Numan Harputoğlu

Sürmene: Orhan Kahveci



Demokrat Parti

Trabzon Büyükşehir: Ercan Şılbır

Ortahisar: Tahsin Azaklı

Şalpazarı: Mete Alpkan Karahasanoğlu



Demokratik Sol Parti

Trabzon Büyükşehir: Hadiye Solmaz

Ortahisar: Miktat Ölmez

Araklı: Ali Burhan Çavuşoğlu

Çarşıbaşı: Ekrem Eski



Bağımsız Türkiye Partisi

Trabzon Büyükşehir: Haydar Bektaşoğlu

Ortahisar: Ömer Turan

Akçaabat: Ferhat Yanık

Araklı: Ferdi Şahintürk

Arsin: Faik Ahmet Sarı

Beşikdüzü: Abdullah Özdemir

Çarşıbaşı: Yusuf Öztürk

Çaykara: Mehmet Akıl

Dernekpazarı: Aydın Alioğlu

Düzköy: Mahmut Mermertaş

Hayrat: Kadir Altunkaynak

Köprübaşı: Dursun Tuğrul Güzel Yazıcı

Maçka: Serkan Genç

Of: Fatih Hayır

Sürmene: Zeki Uzun

Şalpazarı: Abdurrahman Yıldız

Tonya: Cemil Uzuner

Vakfıkebir: Mustafa Kul

Yomra: Mehmet Cengiz Köroğlu



Türkiye Komünist Partisi

Trabzon Büyükşehir: Özgür Murat Büyük



Bağımsız adaylar

Trabzon Büyükşehir: İbrahim Topuz

Akçaabat: Okan Koç

Araklı: Erkan Kolancı

Çarşıbaşı: Halil Kul

Çaykara: Mehmet Kara

Dernekpazarı: Zeki Avni Usta

Hayrat: Mehmet Nuhoğlu

Köprübaşı: Zeki İmamoğlu

Of: Güngör Saral

Şalpazarı: Fatih Kandil

Şalpazarı: Fatih Yılmaz