Trabzon'un Araklı ilçesinde yaşanan sel faciasında kaybolan 3 kişiden halen haber yok. Arama çalışmalarına Jandarma ve AFAD'dan oluşan 300 kişilik ekip, katılıyor.

Trabzon'un Araklı ilçesinde yaşanan selde kaybolan vatandaşlar aranıyor.



Çalışmalar, Çamlıktepe Mahallesi'nden 4 kilometre uzaklıkta bulunan ve selden etkilenen Karadere mevkisinde sürüyor.



AFAD ve JAK ekipleri derede demir çubuklar yardımıyla arama yaptı. Kaya dipleri ve çalılık alanlar tarandı.



Sel nedeniyle araç ve yaya trafiğine kapanan Araklı-Bayburt karayolunda ise iş makineleriyle arama çalışması yapılıyor.



Dere güzergahında biriken taş ve molozlar temizlenerek yolun trafiğe açılması hedefleniyor.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Araklı'da kriz masasındaki kapalı topalantıdan sonra açıklamalar yaptı.



Yaşamını yitirenler de son yolculuğuna uğurlandı. Mehmet Cevahir toprağa verildi. Cenaze törenine, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da katıldı.



Tören sonrasında konuşan Kurum, Karadeniz için eylem planı hazırladıklarını söyledi.



Öte yandan Trabzon'da sağanak etkisini sürdürüyor. Yomra ilçesinde taşkın yaşandı. O anlar kameralara yansıdı.



Yollar çöktü, dağlardan taşınan toprak denize aktı.



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