Trabzon'da 13 Şubat 2020 Perşembe okullar tatil mi? Trabzon Valiliği'nden açıklama geldi

Trabzon'da 13 Şubat 2020 Perşembe günü okullar tatil mi?

Trabzon Valiliği'nin resmi internet sitesinden yaptığı açıklama şöyle;

İlimiz genelinde yaygın olarak devam eden buzlanma ve don olayı nedeniyle ulaşımda meydana gelmesi muhtemel aksaklıklar göz önünde bulundurularak, 12 Şubat Çarşamba günü, ilk ve orta dereceli okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde, eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir.Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de aynı gün idari izinli sayılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

VALİLİKTEN 13 VE 14 ŞUBAT KAR TATİLİ İDDİALARINA YANIT

ulusal.com.tr

