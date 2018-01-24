Trabzon'da yol yapımı için topraklarının bir kısmı bedelsiz kamulaştırılan vatandaşlar, belediyenin kapısını çaldı. Ancak karşılarında muhatap bulamadılar.

Dededen kalma arazileri, bedelsiz kamulaştırıldı, vatandaş isyan etti.

"Atalarımızdan bizlere miras kalan bizimde çocuklarımıza bırakacağımız toprakların gasbıdır."



Trabzon'da uzun süredir bu mağduriyetin giderilmesi için eylem yapan köylüler, Trabzon Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrüçüoğlu ile görüşmek istedi. Ancak Gümrükçüoğlu'nu yerinde bulamadılar.

"Hesap hatalarını yapanlar arazilerimizin yüzde 40'ı bedelsiz olarak alarak. İnsanları doğduğu topraklardan kovuyor."



Aileler daha sonra belediye binası önünde basın açıklaması yaptı. Seslerini bir türlü duyuramayan köylüler, belediye önüne arazilerinden aldıkları toprakları bıraktı.

"Bu uygulamayı hemen durdurun. 600 Yılldır bu topraklarda yaşayanlar sizin bu hatalarınızın kurbanı olmayacaktır. Yetim ve çocuklarımızın hakkını kimseye yedirmeyeceğiz."



Eyleme Vatan Partisi MKK üyesi ve şehir planlamacısı Mimar İnci Güngör de destek verdi.

"18 uygulaması komşunun arazisine girmeye hak veren bir plandır.Bu kamu yararına kentsel alanlarda kullanılması gereken bir yasadır. Kırsal alanlarda asla uygulanmaması gereken bir konudur. Halkı birbirine düşürüz, bu eylemde bunu anlatıyor."







HABER-KAMERA: İLYAS GÜMRÜKÇÜ

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