Trabzon'da, denizlerde av yasağının sona ermesiyle "vira bismillah" diyecek balıkçıların katılımıyla su ürünleri avcılık sezonu açılış töreni düzenlendi.

Çarşıbaşı ilçesi Yoroz balıkçı barınaklarında gerçekleştirilen törende konuşan Vali Yardımcısı Nusret Şahin, yeni sezonun bereketli geçmesini dileyerek, "Bu akşam arkadaşlarımız demir alacaklar. Onlara bereketli günler diliyoruz." dedi.



"Balık sektöründe biz hep balıkçılara laf ederiz ama şunu unutmamak lazım karada olanlara büyük görev düşüyor." diyen Şahin, şunları kaydetti:

"Denizleri kirletmeyelim. Yoksa denizdeki arkadaşlarımızın gerekli hassasiyeti gösterdiğine inanıyorum. Denizleri kirletmezsek arkadaşlarımızın daha bol balıklar yakalamasına fırsat vereceğiz diye düşünüyorum. Yuvalarına sağ salim dönecekler. Bol bereket diliyoruz. Tarlasındaki mısırın sayısının miktarını çiftçisi bilir. Onların izlenimleri her zaman önemlidir. Belki bu sene ile ilgili öngörüleri farklı olabilir ama biz bol ve bereketli dileyelim. İnşallah duamız kabul olur. Herkes emeğinin karşılığını alır."



Balıkçılığın önemli bir sektör olduğunu vurgulayan Şahin, "Birçok insanımıza iş veriyorlar. Onların evlerine ekmek getirmesi için arkadaşlarımızın bol avlar yaşamalarını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Yoroz balıkçı barınaklarından hareket eden tekneler, av yasağının sona ermesiyle birlikte denize ağlarını bıraktı.

Törene, Çarşıbaşı Belediye Başkanı Mümin Nuhoğlu, Trabzon Tarım ve Orman Müdürü Cahit Gülbay, Trabzon Sahil Güvenlik Grup Komutanlığından Teğmen Serkan Kartal ve vatandaşlar katıldı.