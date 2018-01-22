"(Zeytin Dalı Harekatı) Kahraman Mehmetçiğimiz ülkemizin birlik ve beraberliği, bayrağımız, ezanımız, Kur'an'ımız için ülkemizin geleceği için cansiparane mücadele ediyor"

Trabzon'da Devlet Övünç Madalyası ve Beratı töreni düzenlendi.

Kentte bir otelde düzenlenen törende, Devlet Övünç Madalyası ve Beratını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına Vali Yücel Yavuz, şehit ve gazi ailelerine takdim etti.

Vali Yavuz, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu görevi kendisine tevdi ettiğini belirterek, Trabzon'da yaşayan şehit yakınlarına ve gazilere bu şerefli belgeyi verdiğini söyledi.

Ülkenin 40 yıldır terörle mücadele ettiğini vurgulayan Yavuz, şunları kaydetti:

"Terörle mücadele sırasında çok şehit verdik, gazilerimiz oldu. FETÖ ve paralel devlet yapılanması en önemli değerimiz olan manevi duygularımızı istismar ederek, sinemizi saran ve her bir hücremize kadar sirayet eden hain yapılanmanın 15 Temmuz 2016'da ortaya koyduğu darbe girişimi sırasında milli birlik ve beraberliğimizi ortaya koyduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı ile 'sahalara, meydanlara inin' direktifleri doğrultusunda aziz milletimiz birlik ve beraberliğini ortaya koydu ve 251 şehit verdik. 2 bini aşkın gazimiz var."



Zeytin Dalı Operasyonu

Yavuz, Zeytin Dalı Harekatına değinerek, "Kahraman Mehmetçiğimiz ülkemizin birlik ve beraberliği, bayrağımız, ezanımız, Kur'an'ımız için, ülkemizin geleceği için cansiparane mücadele ediyor." diye konuştu.

Bu mücadelenin tarihten beri devam ettiğini, bundan sonra da devam edeceğini kaydeden Yavuz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bizim başka ülkelerin toprak bütünlüğüyle bir derdimiz, bir sıkıntımız yok. Biz dünyada adaleti savunuyoruz. Doğruluğu, dürüstlüğü ve güzellikleri savunduk. Savunmaya da devam edeceğiz. Bunun için gerekirse şehit ve gazi olacağız. Biz millet olarak bunu kendimize düstur edinmiş bir milletiz. Bütün vatan evlatlarımızı rahmet ve minnetle anıyor, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Allah ordumuzu muzaffer kılsın. Ülkemize ve milletimize böyle acılar yaşatmasın. Geleceğimiz hep parlak ve huzurlu olsun istiyorum."

Nusaybin'de 2016 yılında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ethem Hacımahmutoğlu'nun babası Ali Murat Hacımahmutoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, düzenlenen tören için teşekkür ederek, "Allah razı olsun, devletimizi, milletimizi, askerlerimizi, vatanımızı ve milletimizi korusun. Afrin'e giden askerlerimizin Allah yardımcısı olsun. Sağ salim dönmelerini Allah'tan niyaz ederim." ifadesini kullandı.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde gazi olan Asım Adakul da Yomra'da meydana gelen olayda yaralandığını belirterek, "15 Temmuz'da Cumhurbaşkanımızın emriyle sokağa çıktık. Devletimize teşekkür ediyorum. Bu ödül Trabzon, Yomra ve o gece sokağa çıkan bütün Türkiye'deki insanlarımızın ödülüdür. " dedi.

Törene, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Salih Cora, Ayşe Sula Köseoğlu ve Adnan Günnar, Trabzon İl Jandarma Komutanı Albay Halil Şen, Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, AK Parti İl Başkanı Haydar Revi ile kurum müdürleri katıldı.

Törenin sonunda tüm şehitler, gaziler ve Afrin'de mücadele eden Mehmetçikler için dua edildi.