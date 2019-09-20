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Trabzon'da fındık çalan 2 kişi tutuklandı

Trabzon'da 500 kilogram fındık çalan 2 kişi tutuklandı

Trabzon'da fındık çalan 2 kişi tutuklandı

Alınan bilgiye göre, Sürmene ilçesinde bir vatandaşın evinin önündeki alanda bulunan 500 kilogram fındık çalındı.

Vatandaşın şikayeti üzerine soruşturma başlatan Sürmene İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), hırsızlığı A.A, Ö.A. ve M.D'nin yaptığını tespit etti.
Gözaltına alınan şüphelilerden A.A. ve Ö.A, jandarmadaki işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, Trabzon E Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumuna gönderildi.
Şüpheli M.D'nin yakalanması için soruşturmayı sürdüren ekipler, bulunan 500 kilogram fındığı da sahibine teslim etti.


Kaynak: AA
Etiketler; #fındık #trabzon
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