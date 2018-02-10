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Trabzon'da fuhuş operasyonu

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 60 kişiden 4'ü tutuklandı

Trabzon'da fuhuş operasyonu

Trabzon'da düzenlenen fuhuş operasyonunda aralarında 53 yabancı uyruklu kadının da bulunduğu 60 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Ortahisar ilçesinde fuhuş yapıldığı öne sürülen bazı otel ve iş yerlerine yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda 53'ü yabancı olmak üzere 55 kadın ile denetim yapılan işletme sahibi ve çalışların da aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından Trabzon Adliyesine sevk edilen zanlılardan 4'ü "fuhşa teşvik ve aracılık etmek" suçlarından tutuklandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #trabzon #fuhuş operasyonu
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