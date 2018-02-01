Trabzon'un Arsin ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Rize istikametine giden Bülent Nebioğlu yönetimindeki 61 BN 773 plakalı otomobil, Kocaba mevkisinde, Sefer Usta'nın kullandığı 61 AG 421 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücülerle araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesine kaldırıldı.
Arsin ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Trabzon'un Arsin ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.