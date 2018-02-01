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Trabzon'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Arsin ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Trabzon'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Trabzon'un Arsin ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Rize istikametine giden Bülent Nebioğlu yönetimindeki 61 BN 773 plakalı otomobil, Kocaba mevkisinde, Sefer Usta'nın kullandığı 61 AG 421 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücülerle araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesine kaldırıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #yaralı #trafik kazası #trabzon #otomobil #arsin
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