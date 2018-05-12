Trabzon'da 4 gün önce kaybolan vaizin cesedi bulundu.

Ortahisar ilçesine bağlı Beşirli Mahallesi'ndeki evinden 8 Mayıs'ta ayrılan İl Müftülüğü vaizlerinden Mehmet Atar'dan (64) bir daha haber alınamadı.



Atar'ın ailesince kayıp başvurusu yapılması üzerine jandarma, polis, AFAD ve AKUT ekipleri arama çalışması başlattı.



Çalışmalar sonucu Atar'ın otomobili, dün akşam saatlerinde Köprübaşı ilçesinin Beşköy-Arpalı yolu mevkisinde dere kenarında park halinde bulundu.



Havanın kararması nedeniyle bölgede arama yapamayan ekipler, sabah saatlerinde arama kurtarma faaliyeti başlattı. Ekipler, derenin de aktığı vadi içeresinde bir erkek cesedi buldu.



İncelemede, cesedin, Mehmet Atar'a ait olduğu belirlendi. Ceset, incelemenin ardından Trabzon Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.