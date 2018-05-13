Trabzon'da Çağla Yapı İnşaat Sahibi Hikmet Keleş, kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğradı. Keleş saldırıdan hafif yara ile kurtuldu.

Trabzon'da Çağla Yapı İnşaat Sahibi Hikmet Keleş, kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğradı. Keleş saldırıdan hafif yara ile kurtuldu.



Trabzon'un Yomra İlçesi Kaşüstü Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Çağla Yapı İnşaat firmasının sahibi Keleş, sigara içmek için bürosunun önüne çıktığı sırada, tanımadığı 2 kişinin saldırısına uğradı. Saldırganlar daha sonra bir araca binerek oay yerinden uzaklaştı.



Keleş aldığı darbeler nedeniyle başından yaralanırken, polis olay hakkında soruşturma başlattı.



Saldırıya uğrayan Keleş'in bir süredir tehdit telefonları aldığı ve durumu emniyet yetkililerine aktardığı öğrenildi.

