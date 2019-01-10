Trabzon'da kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar tatildi.

Trabzon'un 5 ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi.



Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Düzköy, Tonya ve Beşikdüzü ilçelerindeki okulların bugün tatil edildiği belirtildi.



Şalpazarı ilçesinin Doğancı, Simenli ve Gökçeköy ilkokulları ile Çarşıbaşı ilçe merkezine taşımalı eğitim yoluyla gelen öğrenciler için de eğitime bir gün ara verildiği ifade edilen açıklamada, Hayrat ilçesindeki aşırı buzlanmadan dolayı ilçe merkezine taşıma yoluyla gelen bazı servislerin ise okullara taşıma yapamadığı kaydedildi.



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