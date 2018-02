Akçaabat ilçesinde bir kişinin şarbon hastalığı şüphesiyle ölümü üzerine mahalle karantinaya alındı

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde bir kişinin şarbon hastalığı şüphesiyle ölümü üzerine Ağaçlı Mahallesi karantinaya alındı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesinde tedavi görürken hayatını kaybeden 39 yaşındaki Fatma Çakır'dan alınan numuneler sonucunda şarbondan şüphelenildi.

Mahallede yapılan araştırmada da kadının birkaç gün önce komşusunun kestiği ineğin etinden yediği belirlendi. Bunun üzerine konuyla ilgili çalışma başlatıldı.

Akçaabat Kaymakamı Soner Şenel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ağaçlı Mahallesi'nde yaşayan bir kadının hayatını kaybetmesinde şarbondan şüphelenildiğini söyledi.

Bunun üzerine mahallede etle temas eden vatandaşları kontrol amaçlı hastaneye yönlendirdiklerini belirten Şenel, ancak hastanede tedavi gören kimse bulunmadığına işaret etti.

Mahallede aşılama ve eğitim çalışmalarının başladığını anlatan Şenel, kesilen ineğin etinden alınan örneklerin de laboratuvara gönderildiğini kaydetti.

Trabzon Valiliğinden yapılan açıklamada da Akçaabat ilçesi Ağaçlı Mahallesi'nde henüz tanısı kesin olmayan bir rahatsızlığı sebebiyle büyükbaş hayvanın sahibi tarafından kesilerek dağıtılması ve bunlardan tüketen bazı kişilerde birtakım rahatsızlıkların belirmesi üzerine ilgili kurumlarca gerekli tedbirlerin alındığı, konu ile ilgili endişe edilecek bir durum bulunmadığı ifade edildi.

Öte yandan mahalleden 73 kişinin kontrol amaçlı hastaneye başvurduğu öğrenildi.



"Şu an endişe edilecek bir durum görülmemektedir"

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilgili vatandaşın işletmesine gidilerek kesilen hayvana ait et numuneleri ve işletmede bulunan diğer hayvanlardan kan örneği alındığı bildirildi.

Örneklerin Samsun Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğüne gönderildiği belirtilen açıklamada, "Analiz sonuçlarında kesilen hayvanın şarbon hastalığı mikrobu taşıdığı, diğer mevcut hayvanlarda ise hastalık olmadığı tespit edilmiştir. Konuyla ilgili İl ve İlçe Müdürlüğümüzce karantina, idari ve fenni tedbirler alınmış olup, ilk etapta dezenfeksiyon işlemleri yapılmış, mevcut henüz tüketilmeyen etler imha edilmiştir. Şu an endişe edilecek herhangi bir durum görülmemektedir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, hayvanların aşılanmasına bugün itibarıyla başlandığı, durumun takibinin İl Sağlık Müdürlüğü ve Kaymakamlık ile koordineli olarak yapıldığı kaydedildi.

- "Yaklaşık 80 kişiye tedbir amaçlı koruyucu antibiyotiğe başlanıldı"

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada ise 8 Şubat'ta Fatih Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği tarafından, İl Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Birimine olası bir şarbon vakası bildirimi yapıldığı belirtildi.

Bildirim üzerine bu kişinin bilgisine başvurularak "Yakınlarında herhangi bir hastalık var mı?" diye sorgulandığında bir yakınının 7 Şubat'ta Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesinde öldüğü bilgisine ulaşıldığı aktarılarak hastane ile yapılan görüşmelerde ölüm nedeninin sepsis (enfeksiyonun vücuda yayılması) olduğunun öğrenildiği vurgulandı.

Açıklamada, yine hastanın yakınları ve çevresinde benzer vakaların bulunup bulunmadığı yönünde saha çalışması yapıldığına dikkati çekilerek şunlar kaydedildi:

"Saha çalışmalarında olası bir şarbon vakası daha tespit edilmiştir. Vatandaşlarla yapılan görüşmelerde, bölgede 10-15 gün önce hastalık şüphesi olan bir hayvan kesimi yapıldığı bilgisi alınmış, hayvana teması olanlar ve etinden tüketenler için tedbir amaçlı koruyucu antibiyotiğe başlanmıştır. Vatandaşlarımıza gerekli bilgilendirmeler yapılarak etle temas eden tüm vatandaşlarımızın sağlık kuruluşlarına yönlendirilmesi için muhtarlık ve kaymakamlıkla işbirliği yapılmıştır."

Hastaneye 9 Şubat akşam saatlerinde başvuran ve bu etten yediklerini beyan eden yaklaşık 80 kişiye tedbir amaçlı koruyucu antibiyotiğe başlanıldığına dikkat çekilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Karın ağrısı ve kusması olan bir çocuğumuz tedbir amaçlı yatırılmıştır. Ölen kişiden, olası şarbon hastalığı düşünülen 3 hastadan, ölen kişinin eşinden ve cenazeyi yıkayan kişiden olmak üzere 6 vatandaşımızdan alınan kan numuneleri ileri tetkik için Ankara Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarı'na gönderilmiştir."



"Etlerden henüz tüketilmemiş olanlar toplatılmış ve imha edilmiştir"

Açıklamada, tüm şüphelilerde kesilen hayvan veya etiyle temas öyküsünün mevcut olduğu, ilgili kuruluşlarca eş zamanlı olarak bölgede gerekli çalışmaların yapıldığı aktarıldı.

İncelemeler sonucunda İl ve İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü veteriner hekimlerince ilgili mahallede gerekli karantina işlemleri başlatıldığına işaret edilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Hastalık teşhisi için söz konusu etten numuneler ile hastalık teşhisi konulan kişinin işletmesindeki hayvanlardan ve hayvanın kesildiği diğer kişinin işletmesinde bulunan hayvanlardan kan swapları alınarak Samsun Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğüne gönderilmiştir. İlçe Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyon kararları doğrultusunda, mevcut hayvancılık işletmelerinde dezenfeksiyon işlemlerine ivedilikle başlanmış olup söz konusu etle temas eden araç gereçlerin dezenfeksiyon ve imha işleri yapılmıştır. Kesilip dağıtılan etlerden henüz tüketilmemiş olanlar toplatılmış ve imha edilmiştir. Mahalledeki tüm büyükbaş ve küçükbaş hayvanların şarbon aşısı ile aşılanması için İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğümüzce aşılama için aşı temini talep edilmiş olup bölgede aşılama çalışmaları başlatılacaktır."

Hastaneye tedbir amaçlı yatırılan çocuğun genel durumunun iyi olduğu vurgulanan açıklamada, konu hakkında tüm tedbirlerin alındığı ve gerekli çalışmaların devam ettiği kaydedildi.