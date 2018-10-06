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Trabzon'da sel felaketi

Trabzon'un Araklı ilçesinde şiddetli yağan yağmur sele neden oldu, yollar göle döndü. Mağdur olan yüzlerce vatandaşın özellikle evinde büyük hasarlar oluştu. Olay yerine giden Ulusal Kanal'a mağduriyetlerini aktaran vatandaşlar, " alt yapı sorunu olduğunu ve kimsenin ilgilenmediğini" söyledi.

Trabzon'da sel felaketi

Trabzon'da yaşanan sel feleketini böyle anlattı. "Ne olduğunu bile anlamadık her şey birden oldu" dedi.

Görüntüler Trabzon Araklı'da yaşanan sel felaketine ait.

Şiddetli yağan yağmur nedeniyle Araklı Ayvadere mahallesinde dereler taştı, suyla dolan evler büyük hasar gördü.

Ulusal Kanal olay yerine gitti mağdur olan vatandaşlarla konuştu.

Mahalle sakinleri alt yapı eksikliğine ve ihmallere vurgu yaptı.

Vatan Partisi Trabzon İl Başkanı Osman Nuri Saral, olay yerine giderek hem geçmiş olsun dileklerini paylaştı hem de ihmallere yönelik incelemlerde bulundu.


HABER KAMERA: İLYAS GÜMRÜKÇÜ
ulusal.com.tr








 

Etiketler; #trabzon #sel
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