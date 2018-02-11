Ortahisar İlçesi'nde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Trabzon'un Ortahisar İlçesi'nde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Ortahisar ilçesi İskenderpaşa Mahallesi'ndeki bir restoranda iki grup arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek, kavgaya dönüştü. Kavgada, iki tarafın da silah kullanması sonucu kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 kişi yaralandı.



Yaralılar, olay yerine çağırılan ambulanslarla Fatih Devlet Hastanesi ile Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.



Polis, olayın ardından kaçan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.