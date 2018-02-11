Kadir İnanır yoğun bakımda
Kadir İnanır yoğun bakımda
Cengiz Ünder gollerini attı, asker selamı verdi
Cengiz Ünder gollerini attı, asker selamı verdi
Adana'da iğrenç olay...
Adana'da iğrenç olay...
Vatandaşın kalbi Mehmetçik ile atıyor
Vatandaşın kalbi Mehmetçik ile atıyor

Trabzon'da silahlı kavga: 2 yaralı

Ortahisar İlçesi'nde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Trabzon'da silahlı kavga: 2 yaralı

Trabzon'un Ortahisar İlçesi'nde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ortahisar ilçesi İskenderpaşa Mahallesi'ndeki bir restoranda iki grup arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek, kavgaya dönüştü. Kavgada, iki tarafın da silah kullanması sonucu kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine çağırılan ambulanslarla Fatih Devlet Hastanesi ile Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Polis, olayın ardından kaçan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.


Kaynak: AA
Etiketler; #trabzon #silahlı kavga
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.