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Trabzon'da suç örgütü üyelerine yönelik operasyon

Kentte 3 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, suç örgütü üyesi 3 şüpheli gözaltına alındı

Trabzon'da suç örgütü üyelerine yönelik operasyon

Trabzon'da suç örgütü üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

Trabzon ve İstanbul il emniyet müdürlüklerince yapılan müşterek çalışmalar sonucu, "Sarallar" olarak tanınan suç örgütünün üyesi 3 kişiye yönelik 3 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon sonucunda, O.S, İ.B. ve S.H. gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda biri ruhsatsız 2 tabanca ve bu tabancalara ait 75 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, Trabzon Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Etiketler; #trabzon
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