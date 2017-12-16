Amerika ve İsrail'in Kudüs'ü ilhak girişimine tepkiler sürüyor. Trabzonlular Kudüs için meydanlara döküldü. İşçi ve memur sendikaları ile siyasi partiler de eyleme destek verdi

Yurt genelinde "Kudüs Kararı"na karşı eylemler devam ediyor. Eylemin adresi Trabzon oldu.



Trabzon'da başta Türk İş ve Hak İş olmak üzere işçi ve memur sendikaları ve birçok sivil toplum kuruluşu bir araya geldi.



Kudüs platformu Trabzon'da bir yürüyüş ve miting düzenledi. Mitingde her partiden insan vardı. AKP,CHP,MHP,Vatan Partisi de destek verdi.



Saat 13.00 'te başlayan yürüyüşe binlerce Trabzonlu katıldı.



Yürüyüşte Kudüs kararını tepkili olan Trabzon Halkı "Kahrolsun ABD işbirlikçi İsrail, Kudüs Özgürdür özgür kalacak" sloganları attı.



HABER-KAMERA: İLYAS GÜMRÜKÇÜ

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