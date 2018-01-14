Havaalanı geçici olarak uçuşlara kapatıldı. Olayla ilgili kriz masası oluşturuldu

TRABZON (AA) - Trabzon Havaalanı'na iniş yaptıktan sonra pistten çıkan uçak nedeniyle havaalanı geçici olarak uçuşlara kapatıldı.



Ankara-Trabzon seferini yaparken, Trabzon Havaalanı'na iniş yapan uçağın pistten çıkması üzerine güvenlik gerekçesiyle uçuşlar durduruldu.



Pistten çıkan yolcu uçağıyla ilgili gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından havalanının yeniden uçuşlara açılacağı bildirildi.



Öte yandan, kazayla ilgili Trabzon Valiliği tarafından kriz merkezi kuruldu.



Uçağın pistten çıkma nedeninin belirlenmesi amacıyla başlatılan teknik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.