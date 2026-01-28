Trabzon sallandı, uzman isim uyardı: En lüks semtler risk altında!

Özellikle sahil şeridindeki dolgu alanları ve heyelan bölgelerinin büyük risk altında olduğunu belirten Bektaş, şu ifadeleri kullandı: "Yomra-Kaşüstü, Beşirli, Akyazı ve Söğütlü; sahil, heyelan ve dolgu kesimleri Trabzon'un en prestijli ama zemin açısından en 'hareketli' bölgeleridir. Karadeniz Fayı'ndaki bir sarsıntı, bu bölgelerin zayıf zemin özellikleriyle birleştiğinde karadaki sarsıntıyı katlayabilir."