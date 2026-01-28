Trabzon sallandı, uzman isim uyardı: En lüks semtler risk altında!

Karadeniz açıklarında meydana gelen deprem Trabzon'da endişe yarattı. Uzman isimden gelen kritik uyarı şehrin deprem gerçeğini yüzüne vurdu; kentin en popüler bölgelerinde tehlike sanılandan daha büyük olabilir.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma:
Karadeniz açıklarında 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı, Trabzon'un merkez Ortahisar ilçesinde hissedildi.

Depremin hemen ardından Trabzon Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını duyurdu. Ancak sarsıntı, bölgedeki sismik risk tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

"DEPREM OLMAZ" ALGISI YIKILDI

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, yaşanan depremin ardından kritik değerlendirmelerde bulundu. Bölgedeki yaygın kanının aksine tehlikenin ciddiyetine vurgu yapan Bektaş, "Trabzon'da deprem olmaz devri kapandı" diyerek riskli bölgeler için acil önlem çağrısı yaptı.

Bektaş, "Trabzon’da deprem olmaz anlayışı artık geçerliliğini yitirdi" ifadelerini kullanarak, özellikle riskli alanlarda vakit kaybetmeden önleyici adımlar atılması gerektiğinin altını çizdi.

Prof. Dr. Bektaş, uyarısında Trabzon'un yoğun nüfuslu ve popüler yerleşim yerlerinin zemin yapısına dikkat çekti.

Özellikle sahil şeridindeki dolgu alanları ve heyelan bölgelerinin büyük risk altında olduğunu belirten Bektaş, şu ifadeleri kullandı: "Yomra-Kaşüstü, Beşirli, Akyazı ve Söğütlü; sahil, heyelan ve dolgu kesimleri Trabzon'un en prestijli ama zemin açısından en 'hareketli' bölgeleridir. Karadeniz Fayı'ndaki bir sarsıntı, bu bölgelerin zayıf zemin özellikleriyle birleştiğinde karadaki sarsıntıyı katlayabilir."

ACİL EYLEM PLANI: 3 MADDELİK REÇETE

Şehrin deprem dirençli hale getirilmesi için yönetmeliklerin derhal uygulanması gerektiğini savunan Prof. Dr. Bektaş, yetkililere yönelik taleplerini üç maddede sıraladı:

- Deprem mikro-bölgeleme çalışmalarının hızlanması.

- Kentsel dönüşüm projelerinin kağıt üzerinde kalmaması.

- Yönetmelik gereği "Deprem Dirençli Trabzon" için çalışmaların hemen şimdi başlatılması.

