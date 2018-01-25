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Trabzon'un Akçaabat ilçesinde midibüs otobüs durağına daldı: 5 yaralı

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde midibüsün durakta bekleyenlere çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde midibüs otobüs durağına daldı: 5 yaralı

Akçaabat'tan Trabzon istikametine giden Ü.K. yönetimindeki 61 KN 449 plakalı midibüs, Yaylacık Mahallesi'nde otobüs durağında bekleyenlere çarptı.

Kazada yaralanan 5 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Akçaabat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan yaralılardan biri KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. 


Kaynak: AA
Etiketler; #trabzon #akçaabat #midibüs #Otobüs #durak #otobüs durağı #trafik kazası
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