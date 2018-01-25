Trabzon'un Akçaabat ilçesinde midibüsün durakta bekleyenlere çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Akçaabat'tan Trabzon istikametine giden Ü.K. yönetimindeki 61 KN 449 plakalı midibüs, Yaylacık Mahallesi'nde otobüs durağında bekleyenlere çarptı.



Kazada yaralanan 5 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Akçaabat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Durumu ağır olan yaralılardan biri KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne sevk edildi.



Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.