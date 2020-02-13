Trabzon ve Malatya'da 13 Şubat 2020 Perşembe okullar tatil mi? Açıklama geldi

Trabzon'un Düzköy, Şalpazarı ve Tonya ilçelerinde tüm okullarda, Akçaabat, Beşikdüzü, Çarşıbaşı, Hayrat ve Vakfıkebir ilçelerinde ise taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için eğitime 1 gün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, olumsuz hava ve yol şartları nedeniyle 13 Şubat Perşembe Düzköy, Şalpazarı ve Tonya ilçelerindeki tüm okulların tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, Akçaabat, Beşikdüzü, Çarşıbaşı, Hayrat ve Vakfıkebir ilçelerinde ise taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için eğitim öğretime bugün ara verildiği kaydedildi.

Malatya'da eğitime kar engeli

Malatya'da kar nedeniyle il genelinde eğitim öğretime bugün ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde devam eden kar yağışının meteorolojik verilere göre bugün akşam saatlerine kadar süreceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kar yağışı ve yollarda oluşan buzlanma nedeniyle öğrencilerimizin ile personelin sağlığı ve ulaşım güvenliğinin sağlanması amacıyla halen eğitime devam eden tüm ilçelerimizdeki Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her tür ve derecedeki resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu, kurum kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarının, perşembe günü tatil edilmesine karar verilmiştir. Ayrıca kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışan görevli personellerden hamile, engelli ve diyaliz hastaları ile kalp ve böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik ağır hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlileri de bir gün süreyle idari izinli sayılacaklardır."