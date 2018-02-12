Trabzon'da etkili olan sis nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi.

Trabzon'da etkili olan sis nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi.



Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, sisin görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle İstanbul'dan 19.20 ve 19.50'de Trabzon Havalimanı'na yapılması planlanan uçak seferleri iptal edildi.



Ayrıca, Trabzon Havalimanı'ndan 19.00'da Ankara'ya, 18.55, 20.15 ve 20.20'de İstanbul'a gerçekleştirilmesi planlanan seferler de iptal edildi.



Sisin etkisini kaybetmesinin ardından hava ulaşımının normale döneceği kaydedildi.



Ordu-Giresun Havalimanı'na sis engeli



Öte yandan, sis nedeniyle İstanbul'dan Ordu-Giresun Havalimanı'na yapılması planlanan 3, Ankara'dan bir uçak seferi de karşılıklı iptal edildi. Ayrıca Medine'ye yapılacak uçak seferi de Samsun'a yönlendirildi.