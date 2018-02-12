Akar: Hiçbir şehidimizin kanı yerde kalmayacak
Akar: Hiçbir şehidimizin kanı yerde kalmayacak
Trump'ın gelini hastaneye kaldırıldı
Trump'ın gelini hastaneye kaldırıldı
ABD’den PYD/PKK’ya 550 milyon dolar yardım
ABD’den PYD/PKK’ya 550 milyon dolar yardım
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde silah sesleri
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde silah sesleri

Trabzon ve Ordu-Giresun Havalimanlarında ulaşıma sis engeli

Trabzon'da etkili olan sis nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi.

Trabzon ve Ordu-Giresun Havalimanlarında ulaşıma sis engeli

Trabzon'da etkili olan sis nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, sisin görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle İstanbul'dan 19.20 ve 19.50'de Trabzon Havalimanı'na yapılması planlanan uçak seferleri iptal edildi.

Ayrıca, Trabzon Havalimanı'ndan 19.00'da Ankara'ya, 18.55, 20.15 ve 20.20'de İstanbul'a gerçekleştirilmesi planlanan seferler de iptal edildi.

Sisin etkisini kaybetmesinin ardından hava ulaşımının normale döneceği kaydedildi.

Ordu-Giresun Havalimanı'na sis engeli

Öte yandan, sis nedeniyle İstanbul'dan Ordu-Giresun Havalimanı'na yapılması planlanan 3, Ankara'dan bir uçak seferi de karşılıklı iptal edildi. Ayrıca Medine'ye yapılacak uçak seferi de Samsun'a yönlendirildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #trabzon havalimanı #trabzon #Hava ulaşımına sis engeli
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.