Trabzon'da can pazarı! Denize giren baba ile oğlu akıntıya kapıldı

Trabzon'un Arsin ilçesinde denize giren baba ile oğlu boğulmaktan son anda kurtuldu. Hastaneye kaldırılan iki kişinin yoğun bakımda tedavi altında olduğu öğrenildi.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Trabzon'da can pazarı! Denize giren baba ile oğlu akıntıya kapıldı
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Olay, Arsin ilçesine bağlı Yeşilyalı Mahallesi sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesiyle birlikte sahilde bulunan yaklaşık 18 yaşındaki genç, denize girdikten bir süre sonra dalga ve akıntının etkisiyle suda çırpınmaya başladı. Oğlunun zor durumda olduğunu fark eden baba, yardım etmek amacıyla denize girdi. Ancak bölgede etkili olan dalga ve akıntı nedeniyle baba ve oğlu da bir süre suda mahsur kaldı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ, İNCELEME BAŞLATILDI

Durumu fark eden çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine sağlık, polis ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle sudan çıkarılan baba ve oğul, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan iki kişinin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu ve yoğun bakım ünitesinde tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, yetkililer vatandaşları bölgede etkili olan dalga ve akıntılara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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