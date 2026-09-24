Trabzon'da heyelan faciası! Evinin etrafında çalışma yapan 50 yaşındaki adam toprak altında kalarak can verdi

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde, bir evin etrafında çalışma yürütüldüğü sırada heyelan meydana geldi.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Trabzon'da heyelan faciası! Evinin etrafında çalışma yapan 50 yaşındaki adam toprak altında kalarak can verdi
Yayınlanma:

 Toprak kayması sonucu tonlarca toprağın altında kalan 50 yaşındaki A.T. (Ali Turhal), ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda çıkarılmasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

OLAY YERİNDE ARAMA KURTARMA ÇALIŞMASI

Trabzon'daki acı olaya ilişkin detaylar şöyle:

Çalışma Sırasında Heyelan: Ortahisar ilçesine bağlı Güney (Güneyi) Mahallesi'nde bulunan bir evin çevresinde kazı ve düzenleme çalışması yapıldığı esnada ani bir toprak kayması yaşandı.

Ekipler Sevk Edildi: Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla AFAD, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Acı Haber: İş makinelerinin de destek verdiği arama kurtarma çalışmaları sonucunda toprak altından çıkarılan A.T.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Süleymancılar suç örgütü soruşturmasında karar! 20 şüpheli tutuklandı, 5 kişiye adli kontrolSüleymancılar suç örgütü soruşturmasında karar! 20 şüpheli tutuklandı, 5 kişiye adli kontrolGündem
Şanlıurfa'da deprem sonrası okullar tatil edildi! Vali Hasan Şıldak duyurdu: Eğitime 1 gün araŞanlıurfa'da deprem sonrası okullar tatil edildi! Vali Hasan Şıldak duyurdu: Eğitime 1 gün araYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

trabzon heyelan
Günün Manşetleri
İstanbul'da narkotik ekiplerinden peş peşe operasyon!
Bakan Yusuf Tekin'den Manisa'daki lise saldırısı açıklaması!
Kocaeli'de raylı sistem büyüyor
Süleymancılar suç örgütü soruşturmasında karar!
Yahşihan Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu!
Tutuklanan Tera Holding yöneticilerinin
Zeytinyağı ve balda dev tağşiş vurgunu!
Meteoroloji'den 24 Eylül sağanak alarmı!
Doğu Perinçek'ten Kozinoğlu soruşturması açıklaması
Trump'ın BM'deki İran açıklamalarına Tahran'dan yanıt!
Çok Okunanlar
Motorine tarihi indirim geliyor! İşte 24 Eylül 2026 güncel akaryakıt fiyatları Motorine tarihi indirim geliyor! İşte 24 Eylül 2026 güncel akaryakıt fiyatları
Meteoroloji'den 24 Eylül sağanak alarmı! Meteoroloji'den 24 Eylül sağanak alarmı!
900 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu! İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar 900 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu! İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar
Altın fiyatlarında düşüş sürüyor! Gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu? Altın fiyatlarında düşüş sürüyor! Gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu?
Zeytinyağı ve balda dev tağşiş vurgunu! Zeytinyağı ve balda dev tağşiş vurgunu!