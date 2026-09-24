Trabzon'da heyelan faciası! Evinin etrafında çalışma yapan 50 yaşındaki adam toprak altında kalarak can verdi

Toprak kayması sonucu tonlarca toprağın altında kalan 50 yaşındaki A.T. (Ali Turhal), ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda çıkarılmasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

OLAY YERİNDE ARAMA KURTARMA ÇALIŞMASI

Trabzon'daki acı olaya ilişkin detaylar şöyle:

Çalışma Sırasında Heyelan: Ortahisar ilçesine bağlı Güney (Güneyi) Mahallesi'nde bulunan bir evin çevresinde kazı ve düzenleme çalışması yapıldığı esnada ani bir toprak kayması yaşandı.

Ekipler Sevk Edildi: Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla AFAD, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Acı Haber: İş makinelerinin de destek verdiği arama kurtarma çalışmaları sonucunda toprak altından çıkarılan A.T.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.