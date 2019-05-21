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Trabzon'da kanalizasyona düşen işçi Levent Şanlımeral kayboldu

Trabzon'da temizlik çalışması sırasında kanalizasyona düşen işçi Levent Şanlımeral aranıyor.

Trabzon'da kanalizasyona düşen işçi Levent Şanlımeral kayboldu

Alınan bilgiye göre, Ortahisar ilçesine bağlı Ayasofya Mahallesi'nde yürütülen kanalizasyon temizlik çalışmasında görevli özel firma çalışanı Levent Şanlımeral (54), kanalizasyona düştü.

Durumu fark eden diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri Şanlımeral'e ulaşamadı.

Bunun üzerine söz konusu alana 112 Acil Sağlık, AFAD, Sahil Güvenlik ve polis ekipleri gönderildi.

Polis çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, şu ana kadar yalnızca maskesi bulunan kayıp işçinin bulunması için kanalda arama çalışması yapılıyor.

Şanlımeral'in bulunması için kanalizasyon hattının geçtiği noktalarda kazı çalışması gerçekleştiriliyor.

Öte yandan, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu da olay yerine gelerek ilgililerden bilgi aldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #trabzon
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