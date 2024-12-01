Trabzon'da kara saplanan minibüs, belediye ekipleri tarafından çıkarıldı

Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde tipi nedeniyle kara saplanan minibüs, belediye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu sahibine teslim edildi. 6 gün süren zorlu çalışmanın ardından araç, güvenli bir şekilde yola çıkarıldı.

Trabzon'da kara saplanan minibüs, belediye ekipleri tarafından çıkarıldı
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Trabzon'un Köprübaşı ilçesine bağlı Seslikaya Yaylası'nda bir lokantası bulunan Ali Osman Uzunkaya, havaların soğumasıyla birlikte yaylacılık sezonunun sona erdiği için ilçeye dönüş yapma kararı aldı. Ancak dönüş yolculuğunda, tipi nedeniyle minibüsü kara saplandı.

MİNİBÜS, 6 GÜNLÜK ÇALIŞMANIN ARDINDAN ÇIKARILDI

Ali Osman Uzunkaya'nın kullandığı 61 LE 536 plakalı minibüs, tipi nedeniyle yolun kapanması sonucu yolda kaldı. Yayladan dönen diğer arkadaşlarının aracıyla ilçeye ulaşan Uzunkaya, minibüsünü bırakarak güvenli bölgeye geçti. Ancak minibüsün çıkarılabilmesi için yerel belediye ekiplerine yardım çağrısında bulundu. Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Köprübaşı Belediyesi ekipleri, 6 gün süren yoğun ve zorlu çalışmaların ardından minibüsü karla kaplı yoldan çıkararak Uzunkaya'ya teslim etti.

Minibüsünü alan Uzunkaya, o anları anlatarak "Yayladan evime dönerken tipiye yakalandım ve arkadaşlarımın aracıyla ilçeye ulaştım. Minibüsümüz burada kaldı, fırtınada çıkamadık, aracı bıraktık ve kendimizi kurtardık. Ekipler gelip uzun bir çalışmayla aracımızı çıkardı, Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz." dedi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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