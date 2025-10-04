Trabzon’da ot biçerken uçurumdan düşen polis memuru yaşamını yitirdi

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde Hıdırnebi Yaylası’nda ot biçtiği sırada dengesini kaybederek uçurumdan düşen polis memuru Ahmet Çavuş hayatını kaybetti. Oğlunun peşinden giden baba Ali Rıza Çavuş ise yaralı olarak kurtarıldı.

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde meydana gelen olayda bir polis memuru hayatını kaybetti, babası ise yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, tatil için memleketine gelen polis memuru Ahmet Çavuş, Hıdırnebi Yaylası’nda babasıyla birlikte ot biçtiği sırada dengesini kaybederek uçuruma yuvarlandı. Oğlunu kurtarmak isteyen baba Ali Rıza Çavuş da peşinden aşağı düştü.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde polis memuru Ahmet Çavuş’un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ayağı kırılan baba Ali Rıza Çavuş ise ekiplerin yoğun çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ahmet Çavuş’un cenazesi savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

