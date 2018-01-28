Bordo-mavili futbolcular, Fenerbahçe maçı öncesi ısınma çalışmalarına "Zeytin Dalı Operasyonu; o mübarek bayrak, işte bu bayrak" yazılı tişörtlerle çıktı

Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe'yi konuk eden Trabzonspor'da futbolcular ve taraftarlar, Afrin'de devam eden Zeytin Dalı Harekatı'nı sürdüren Mehmetçiğe destek verdi.



Bordo-mavili futbolcular, karşılaşma öncesi ısınma çalışmalarına Türk bayrağı ve askerinin fotoğrafının basılı olduğu beyaz tişört giyerek çıktı. Trabzonsporlu oyuncular, "Zeytin Dalı Operasyonu; o mübarek bayrak, işte bu bayrak" yazısının yer aldığı tişörtle Mehmetçiğe destekte bulundu.



Bordo-mavili taraftarlar da "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" şeklinde slogan attı.



Taraftarlar ayrıca tribünde yaptıkları koreografiyle desteklerine devam etti. Kuzey tribünündeki koreografide Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek amacıyla asker fotoğrafları ve "Bu millet size minnettar selam olsun kınalı kuzulara" ifadeleri kullanıldı. Koreografi sırasında Türk bayrağı da açıldı.



İki takım futbolcuları sahaya "Kalbimizle duamızla Mehmetçiğin yanındayız" yazılı pankart ile sahaya çıktı. Maç öncesi tüm taraftarlar, asker selamı yaparak Mehmetçiğe desteklerini sürdürdü.



Bu arada Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) unsurlarının Burseya Dağı'nı ele geçirmesinin ardından Türk ve ÖSO bayrakları açarak yapılan kutlamayla ilgili Anadolu Ajansı'nın fotoğrafı skorborda yansıtıldı.