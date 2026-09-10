Trafiğe Çıkmadan Önce Mutlaka Bakın: Otoyollarda Şeritler Bölündü!

10 Eylül 2026 Perşembe günü yayımlanan güncel rapora göre; TEM Otoyolu Sultanbeyli geçişi, Aydın-Denizli Otoyolu, İzmir Çevre Yolu ve Ankara-Niğde Otoyolu başta olmak üzere Türkiye'nin kilit güzergahlarında gişe yıkım çalışmaları, derz yenileme, üstyapı onarımı ve bölünmüş yol yapımları nedeniyle şerit daraltmaları, çift yönlü aktarmalar ve 24 saatlik çalışma koridorları uygulanıyor.

KGM yetkilileri, özellikle TEM Sultanbeyli gişelerindeki yıkım mesaisine ve otoyollardaki orta/sol şerit kısıtlamalarına karşı sürücülerin takip mesafelerini korumalarını, hız limitlerine ve çalışma alanlarındaki yönlendirme levhalarına harfiyen uymalarını önemle hatırlattı.

İşte bölge bölge ve güzergah güzergah günün detaylı yol haritası:

TEM OTOYOLUNDA 24 SAATLİK GİŞE YIKIM MESAİSİ

O-4 TEM Otoyolu Sultanbeyli Gişeleri: Sultanbeyli Ücret Toplama İstasyonunda Serbest Geçiş Sistemi (SGS) dönüşümü kapsamında gişe adaları ve kanopilerin yıkım çalışmalarına başlanacaktır. Yapılacak yıkım işleri nedeniyle Sultanbeyli Gişelerinden otoyola giriş ve çıkış platformlarında şerit daraltması uygulanarak trafik kontrollü şekilde sağlanacaktır. Çalışmalar saat 22:00 itibarıyla başlayacak olup 24 saat kesintisiz esasına göre yürütülecektir.

EGE VE ANKARA OTOYOLLARINDA KRİTİK ŞERİT KAPATMALARI

Aydın - Denizli Otoyolu: Otoyolun 16 ile 17. kilometreleri arasında hem Aydın hem de Denizli istikametinde kapsamlı üstyapı onarım çalışmaları yürütülmektedir. Alınan güvenlik tedbirleri kapsamında her iki istikamette de orta ve sol şeritler araç trafiğine kapatılmış olup, ulaşım yalnızca sağ şerit üzerinden kontrollü olarak verilmektedir.

İzmir Çevre Yolu (Kanal-2 Köprüsü): Aydın istikametinde 2 ve 3 numaralı köprü genleşme derzlerinin yenilenmesi çalışmaları nedeniyle sağ şerit ve emniyet şeridi trafiğe kapatılmıştır. Trafik akışı sol ve orta şerit üzerinden kontrollü sağlanmaktadır.

Ankara - Niğde Otoyolu (Kırşehir Bağlantı Yolu): Yürütülen üstyapı çalışması sebebiyle Ankara-Niğde istikametinde sol şerit kapatılmıştır. Ulaşım kontrollü olarak açık olan diğer şeritten aktarılmaktadır.

MARMARA, İÇ ANADOLU VE AKDENİZ BAĞLANTI YOLLARINDA KAPANMALAR

Bursa - İnegöl - Bilecik İl Sınırı Yolu: Yolun 52 ile 56. kilometreleri arasındaki yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Ankara-Bursa istikameti trafiğe kapatılmıştır. Ulaşım Bursa-Ankara yönünden iki yönlü olarak sürdürülmektedir.

Aksaray - Ortaköy Yolu: Güzergahın 43 ile 44. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları sebebiyle trafik geçici servis yolundan kontrollü olarak aktarılmaktadır.

Kayseri - Kırşehir Yolu: Yolun ilk 0 ile 5. kilometreleri arasındaki yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

Kemer Ayrımı - Burdur Yolu: Güzergahın 0 ile 1. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım tek şeritten iki yönlü ve kontrollü olarak verilmektedir.

KARADENİZ VE DOĞU ANADOLU GÜZERGAHLARI

Sinop - Boyabat Yolu: 51 ile 53. kilometreler arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü şeritler üzerinden yürütülmektedir.

Ardahan - Şavşat Yolu: Yolun 16 ile 22. kilometreleri arasındaki yapım faaliyetleri sebebiyle sürücülerin güzergahtaki trafik işaret ve işaretçilerine azami dikkat göstermesi gerekmektedir.