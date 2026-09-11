Trafiğe Çıkmadan Önce Mutlaka Bakın: Otoyollarda Şeritler Bölündü!

11 Eylül 2026 Cuma günü yayımlanan güncel rapora göre; 1915 Çanakkale Köprüsü güzergahı, İzmir Çevre Otoyolu ve Ankara-Kızılcahamam aksı başta olmak üzere Türkiye'nin kilit arterlerinde 2 ay sürecek üstyapı onarımı, aydınlatma revizyonu ve bölünmüş yol düzenlemeleri nedeniyle şerit kısıtlamaları, geçici yol kapatmaları ve karşı şeride aktarmalar uygulanıyor.

KGM yetkilileri, özellikle cuma akşamı trafiğe çıkacak sürücülerin takip mesafelerini korumaları, çalışma yapılan bölgelerdeki hız sınırlarına ve güzergahtaki yönlendirme levhalarına harfiyen uymaları gerektiğini önemle hatırlattı.

İşte bölge bölge ve güzergah güzergah cuma gününün detaylı yol haritası:

OTOYOLLAR VE KÖPRÜ GEÇİŞLERİNDE KRİTİK MESAİ

1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu (O-6): Otoyol projesinin O-6/13 008 ile O-6/20 003 kesimleri arasındaki muhtelif mevkilerde kapsamlı üstyapı bakım ve onarım çalışmaları yürütülmektedir. 2 Eylül'de başlayan ve etaplar halinde devam eden çalışmaların 30 Ekim 2026 tarihine kadar sürdürülmesi planlanmaktadır.

İzmir - Çeşme Otoyolu (İzmir Çevre Otoyolu): Aydınlatma direklerinin değişimi ve aydınlatma sisteminin revizyonu kapsamında, 6. Sanayi Kavşak kolları ile Limontepe Kavşak kolları arasında 30 Eylül 2026'ya kadar her gün gece 22:00 - 05:00 saatlerinde çalışma yapılmaktadır. Çalışma sırasında yolun ortası ve sol şeridi trafiğe kapatılmakta, trafik akışı diğer şeritlerden kontrollü sağlanmaktadır.

Çeşmeli - Erdemli - Taşucu Otoyolu: Otoyol güzergahında yürütülen muhtelif bakım-onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü şeritler üzerinden verilmektedir.

BAŞKENT VE MARMARA BAĞLANTI YOLLARINDA KAPANMALAR

Kızılcahamam - Kahramankazan - Ankara Yolu: Yolun 1 ile 20. kilometreleri arasındaki geniş kapsamlı yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kahramankazan-Kızılcahamam istikameti trafiğe tamamen kapatılmıştır. Ulaşım, Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara istikametinden iki yönlü (gidiş-geliş) olarak aktarılmaktadır.

Bozüyük - Bilecik - Mekece Yolu: Güzergahın Mekece-Bilecik istikameti 2 ile 4. kilometreleri arasında üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle yol araç trafiğine kapatılmıştır. Ulaşım Bilecik-Mekece istikametinden iki yönlü olarak sürdürülmektedir.

İÇ ANADOLU, EGE, AKDENİZ VE KARADENİZ GÜZERGAHLARI

Kayseri - Niğde Yolu: Yolun 31 ile 36. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

Aksaray - Ortaköy Yolu: Güzergahın 27 ile 37. kilometreleri arasındaki yol yapım faaliyetleri sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine azami dikkat göstermesi gerekmektedir.

Seydikemer - Söğüt Yolu: 4 ile 49. kilometreler arasındaki geniş hatta sathi kaplama onarım çalışmaları yürütülmektedir. Sürücülerin mıcır ve taş sıçraması riskine karşı takip mesafesini korumaları önem taşımaktadır.

Kahramanmaraş - Malatya Yolu: Yolun 31 ile 36. kilometreleri arasındaki üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü şeritlerden verilmektedir.

Vezirköprü - Havza Yolu: 25 ile 27. kilometreler arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı iş makineleri eşliğinde kontrollü sağlanmaktadır.