Trafiğe Çıkmadan Önce Mutlaka Bakın: Otoyollarda Şeritler Bölündü!

14 Eylül 2026 Pazartesi günü yayımlanan güncel rapora göre; TEM Otoyolu Kozyatağı-Ümraniye aksı, Aydın-Denizli Otoyolu ve Ankara-Kırıkkale hattı başta olmak üzere Türkiye'nin ana arterlerinde viyadük ayak imalatı, kontrollü patlatma, sel hasarı onarımı ve üstyapı çalışmaları nedeniyle şerit kısıtlamaları, geçici tam kapanmalar ve karşı şeride aktarmalar uygulanıyor.

KGM yetkilileri, özellikle İstanbul'da 24 saat sürecek sol şerit kapatmalarına ve Başkent çıkışındaki patlatma saatlerine karşı sürücülerin takip mesafelerini korumalarını, hız limitlerine ve güzergahtaki trafik işaretçilerine harfiyen riayet etmelerini önemle hatırlattı.

İşte bölge bölge ve güzergah güzergah haftanın ilk gününe ait detaylı yol haritası:

İSTANBUL VE AYDIN OTOYOLLARINDA KRİTİK ŞERİT KAPATMALARI

TEM Anadolu Otoyolu Kavşağı (Kozyatağı - Ümraniye Aksı): Viyadük ayak imalatları çalışmaları başlatılmıştır. Çalışmalar süresince Kozyatağı-Ümraniye aksında sol şeritler trafiğe kapatılmış olup, trafik akışı açık olan diğer şeritlerden sağlanmaktadır. Emniyet şeritleri trafiğe açık tutulmakta, çalışmalar 24 saat kesintisiz esasına göre yürütülmektedir.

Aydın - Denizli Otoyolu: Otoyolun 3 ile 11. kilometreleri arasında devam eden üstyapı çalışmaları nedeniyle Aydın istikameti araç trafiğine tamamen kapatılmıştır. Trafik akışı Denizli istikametinden iki yönlü olarak kontrollü şekilde aktarılmaktadır.

BAŞKENT HATTINDA KONTROLLÜ PATLATMA MESAİSİ

Ankara - Kırıkkale Yolu: Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu yapım çalışmaları kapsamında güzergahın 28 ile 29. kilometreleri arasında kontrollü patlatma çalışmaları yürütülmektedir. Bu nedenle Ankara-Kırıkkale ve Kırıkkale-Ankara istikametleri her gün saat 09:00 - 12:00 arasında 15'er dakika süre ile çift yönlü olarak araç trafiğine tamamen kapatılmaktadır.

MARMARA, EGE VE AKDENİZ BAĞLANTI YOLLARINDA KAPANMALAR

Bursa - İnegöl - Bilecik İl Sınırı Yolu: Yolun 38 ile 41. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları sebebiyle bölünmüş yolun Ankara-Bursa istikameti trafiğe kapatılmıştır. Ulaşım Bursa-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sürdürülmektedir.

Kemer Ayrımı - Burdur Yolu: Güzergahın ilk 0-1. kilometreleri arasındaki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım tek şeritten iki yönlü ve kontrollü olarak verilmektedir.

Sertavul - Mut - Beşçatal Yolu: Yolun 40 ile 42. kilometreleri arasında devam eden Mut Çayı Köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım diğer şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Aksaray - Ortaköy Yolu: Yolun 27 ile 37. kilometreleri arasındaki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir.

KARADENİZ VE DOĞU ANADOLU GÜZERGAHLARI

İnebolu - Kastamonu Yolu (Sel Hasarı): Yolun 23 ile 30. kilometreleri arasında meydana gelen sel hasarlarının onarımı nedeniyle ulaşım kontrollü şeritlerden sağlanmaktadır.

Sinop - Samsun Yolu: Karadeniz sahil aksının 49 ile 53. kilometreleri arasındaki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Sinop istikameti trafiğe kapatılmıştır. Ulaşım, Samsun istikametinden iki yönlü olarak devam etmektedir.

Malatya - Havalimanı Yolu: Yolun ilk 0 ile 18. kilometreleri arasındaki geniş kapsamlı yol çalışmaları sebebiyle havalimanı aksında trafik kontrollü olarak ilerlemektedir.