Trafiğin ortasında defalarca kendini bıçakladı

H.Ş. İsimli kişilere, caddede bıçakla kendilerine zarar veriliyor, polis ekipleri hem şahsı sakinleştirmeye çalıştı hem de parçalanma kontrollü bir şekilde yönlendirildi. Olay yerine gelen polisler, bıçakla kendine zarar veren kişiyi yatıştırmaya çalıştı, ancak H.Ş. kendini bıçaklamaya devam etti. Bu durum caddede trafik sıkışıklığına yol açtı.

Kan kaybı nedeniyle yere yığılan H.Ş., sağlık ekipleri tarafından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi seçeneklerini reddeden H.Ş.'nin psikolojik sorunları olduğu öğrenildi.