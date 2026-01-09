Trafik cezası yüzünden 20 yaşındaki arkadaşını bıçakladı

Bursa'da trafik cezası ödemesi nedeniyle husumetli olan tarafların buluşması bıçaklı kavgaya dönüştü. Bir kişinin yaralandığı olayda polis ekipleri, şüphelilerin üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Olay, Bursa’nın merkez Yıldırım ilçesi Kaplıkaya Mahallesi 4. Kaya Sokak üzerinde saat 23.00 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 20 yaşındaki Alican A. ile tanıdığı olduğu öğrenilen Eren B. (21), aralarındaki trafik cezası parasından kaynaklanan alacak-verecek meselesini konuşmak üzere bir araya geldi. İkili arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Çıkan arbede sırasında Eren B., yanında bulundurduğu kesici aletle hasmı Alican A.'yı sol dizinden yaraladı. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı genç, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Alican A.'nın bilincinin açık olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

3 GÖZALTI

Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, olayın faili Eren B.'yi kısa sürede yakalayarak etkisiz hale getirdi. Olayla bağlantısı olduğu tespit edilen Nurullah Ö. (20) ve Mert K. (19) de polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız 7.65 mm tabanca ve bu silaha ait 3 adet fişek ele geçirildi.

Şüpheliler, ifadelerinde silahın kavga sırasında yere düştüğünü, herhangi bir kimse tarafından kullanılmaması amacıyla silahı yerden aldıklarını iddia etti. Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanması amacıyla Ertuğrulgazi Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

bursa
