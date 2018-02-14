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Trafik cezasına kızdı, otomobili uçuruma devirdi

Kiraladıkları araca kesilen radar cezasına kızıp, oğluyla tartışan sürücü, Spil Dağı Milli Parkı'ndan inerken otomobili uçuruma devirdi

Trafik cezasına kızdı, otomobili uçuruma devirdi

Manisa Spil Dağı'nda uçuruma devrilen otomobilin sürücüsünü AKS 110 ekipleri kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Isparta'dan Manisa'ya seyreden 32 GE 179 plakalı kiralık araca yolda radar cezası yazıldı.

Araçta bulunan A.Ç. ile oğlu Manisa'da bir duruşmaya katıldıktan sora Spil Dağı Milli Parkı'na çıktı. Burada radar cezası nedeniyle oğluyla tartışan A.Ç, oğlunu bırakıp Spil Dağı'ndan inmek istedi.

Alkollü olduğu ifade edilen A.Ç'nin kullandığı araç uçuruma devrildi. Bir ağaça çarparak duran otomobildeki A.Ç, Manisa Büyükşehir Belediyesine İtfaiye Dairesine bağlı AKS 110 ekipleri ve 112 Acil Servis ekiplerince kurtarıldı.

Manisa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan A.Ç'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kiralık araç bulunduğu yerden vinç yardımıyla çıkarılarak otoparka çekildi.

Öte yandan A.Ç. ile oğlunun FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan bir akrabalarının mahkemesini takip etmek için Manisa'ya geldiği ifade edildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #uçurum #spil dağı #otomobil #milli park #itfaiye
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