Trafik dehşeti: Tartıştığı aracın önünü kesen polis havaya ateş açtı

İstirahatli polis memuru S.Z., ailesinin yanında olduğu sırada bir otomobil sürücüsüyle yaşadığı sürtüşme sonrası havaya ateş açtı. Tarafların karşılıklı suçlamaları ve cep telefonu görüntüleri eşliğinde "silahla tehdit" ve "hakaret" suçlarından soruşturma başlatıldı.

İKİ TARAF, İKİ FARKLI İDDİA

Olayın ardından emniyete götürülen tarafların ifadeleri, yaşananların perde arkasındaki derin çelişkiyi gözler önüne serdi:

Polis Memuru S.Z.'nin Savunması:

Diğer aracın trafiği tehlikeye sokacak şekilde hareket ettiğini ve kendisini taciz ettiğini öne sürdü.

Olay sırasında yanında eşi ve çocuğunun bulunduğunu, karşı tarafın araçtan inmesi üzerine onlara zarar gelebileceği endişesiyle "korkutma amaçlı" havaya bir el ateş açtığını ifade etti.

ADLİ SÜREÇ VE İNCELEME

Harp Akademileri Tüneli'nde başlayıp Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde devam eden olayla ilgili Cumhuriyet Savcılığı şu adımları attı:

Suçlamalar: "Silahla tehdit", "Birden fazla kişiyle tehdit" ve "Hakaret" suçlarından dosya açıldı.

Teknik İnceleme: Polis memuru S.Z.’den el svabı (atış artığı tespiti) alındı.

Kamera Kayıtları: Çevredeki güvenlik kameraları ve vatandaşların cep telefonu görüntüleri bilirkişi tarafından incelenmek üzere dosyaya eklendi.

Serbest Bırakılma: Taraflar, alınan ifadelerinin ardından mevcutlu olarak sevk edildikleri makamlarca serbest bırakıldı. Memurun silahı, yapılan incelemelerin ardından kendisine teslim edildi.