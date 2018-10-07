Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi, çevre temizliği konusunda farkındalık oluşturmak için okul çağındaki çocuklara yeşil düdük dağıttı.

Türkiye'nin en çok nüfusuna sahip ilçelerinden olan Gaziantep'in merkez Şahinbey Belediyesi, çevre bilincinin oluşturulmasına katkı sağlamak için harekete geçti.



Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı tarafından geçtiğimiz Kurban Bayramı'nda hayata geçirdiği ve çocuklara kırmızı düdük dağıttığı "Bu bayram ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük" projesinden esinlenen belediye ekipleri, "En güzel temizlik, kirletmemek" projesini hayata geçirdi.



Proje kapsamında Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu öncülüğünde ilçedeki okulları ziyaret eden ekipler, önce çocuklara çevre konusunda okulda öğrendiklerini yeniden hatırlatıyor. Daha sonra ellerine eldiven takan öğrenciler, çöp poşetleriyle okulun bulunduğu mahalleye dağılıp yerdeki çöpleri topluyor. Çocuklar, belediye ekiplerinin kendilerine verdiği yeşil düdüklerle de fahri doğa koruyucusu oluyor.



Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, temiz bir çevrenin oluşturulabilmesi için göreve geldikleri günden bu yana okullarda temizlik kampanyası yürüttüklerini söyledi.



Şu an temizlik seferberliği kapsamında yeni bir projeyi hayata geçirdiklerini anlatan Tahmazoğlu, ilçedeki ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki 230 bin çocuğa yeşil düdük vermeye başladıklarını kaydetti.



Böylelikle çocukların da çevre temizliği konusunda önemli bir misyon üstleneceğini belirten Tahmazoğlu, "Çocuklarımız yere çöp atmayacak. Ayrıca yere çöp atanları gördüklerinde düdük çalarak büyüklerini ikaz edecekler. Böylelikle kimse yere çöp atmayacak." diye konuştu.



En güzel temizliğin kirletmemek olduğuna inandıklarını aktaran Tahmazoğlu, bu anlamda da gençlerle el ele vererek temiz bir kent oluşmasına önemli katkılar sağlayacaklarını sözlerine ekledi.



Lise öğrencisi Merve Balkan ise projenin çok anlamlı olduğunu belirterek, temiz bir çevre oluşturulması için destek vermekten mutlu olacağını ifade etti.



Güzel bir gelecek için artık yere çöp atanları düdükle uyaracaklarını belirten Balkan, "Temiz bir Gaziantep için bu proje hayata geçirildi. Ümit ediyorum güzel sonuçlar da alınacak." dedi.



Lise öğrencisi Berat şahin Coşkun da proje sayesinde mahalle ve sokakların daha temiz olacağını, böylelikle herkesin sokaklarda daha rahat yaşayabileceğini kaydetti.



