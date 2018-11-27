Trafik kazaları can almaya devam ediyor. Bir anlık dikkatsizlik nedeniyle yaşanan kazada Zonguldak'ta bir uzman çavuş hayatını kaybetti. Kars'ta öğrenci servisi devrildi, 15 kişi yaralandı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde trafik kazası meydana geldi.



Bir otomobil tırla çarpıştı. Otomobil sürücüsü Erhan A. olay yerinde yaşamını yitirdi.



Hayatını kaybeden Erhan A'nın Hakkari Yüksekova ilçesinde Uzman Çavuş olarak görev yaptığı öğrenildi.



Kars'ta da öğrenci servisi devrildi.



Azat köyünden Kars merkeze öğrenci taşıyan servisteki 11'i öğrenci 15 kişi yaralandı.



Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Servis ve jandarma ekiplerine bildirdi. Yararlılar hastaneye kaldırıldı.



Konya'da ise iki otomobil kafa kafaya çarpıştı.



Beyşehir ilçesinde yaşanan kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.



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