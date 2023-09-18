Trafik kazası sonrası bıçakla dehşet saçtı

Bursa'da trafik kazasına karışan şahıs elinde bıçakla dehşet saçtı. Kazaya karışan iki aracın sürücüsü birbirine girdi. Sürücülerden biri diğer sürücüye bıçakla saldırınca ortalık karıştı.

Trafik kazası sonrası bıçakla dehşet saçtı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen maddi hasarlı kazanın ardından sürücüler birbirine girdi. Tekmeli kavgada bir sürücü bıçakla dehşet saçtı. O anlar amatör kameraya yansıdı.

ELİNDE BIÇAKLA DEHŞET SAÇTI

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Kemalpaşa mahallesi Adnan menderes bulvarı üzerinde meydana geldi.

Sürücü Fatih M.(35) aracıyla önünde seyreden sürücüsü Abdulhalim S.(20) yönetimindeki otomobile arkadan çarptı. Kazanın ardından sinirlenen Abdulhalim S., kendisine çarpan sürücünün kapısını tekmeledi. Bu duruma sinirlenen Fatih M. İse elindeki bıçakla Abdulhalim S.'yi kovalamaya başladı.

Trafik kazası sonrası bıçakla dehşet saçtı - Resim : 1

Kovalamaca sırasında Abdulhalim, kaçarak kayıplara karıştı. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Elinde bıçakla tehlike saçan Fatih M., polis ekiplerince gözaltına alındı. Kaçan sürücü de ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Yaşanan kavga ve kovalamaca amatör kameraya saniye saniye yansıdı.

Trafik kazası sonrası bıçakla dehşet saçtı - Resim : 2

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# bıçaklı saldırı # trafik kazası
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